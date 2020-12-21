Önce tecavüz! Sonra el bombasıyla infaz

PKK'nın kadın yapılanması YJA Star'ın başındaki isim olan Hülya Eroğlu 4 milyon ödüllü kırmızı listede aranırken, 2 Kasım 2017'de Şırnak'ın Besler Dereler bölgesinde SİHA'lı operasyonla etkisiz hale getirildi. "Delal Amed " kod adlı terörist elebaşının etkisiz hale getirişmeden 3 ay önce Kandil'de Kaşura Kampı'nda, tecavüze uğradıklarını söyleyen Suriyeli 5 kadın teröristi, üzerlerine el bombası atarak infaz ettiği ortaya çıktı. Kan donduran detayları olan tecavüz ve infaz anlarına ilişkin tüm karanlık noktalar aydınlandı. İşte pimi çekerek 5 kadın teröristin üzerine bomba atan Eroğlu'nun PKK kampında yaptıkları;

Teslim olan kadın terörist itiraf etti

Sözde PKK/ KCK'nın Beşli Yürütme Konseyinde yer alan ve 25 yıldır bulunduğu örgüt içinde Türkiye'de 46 ayrı olayda 215 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu Eroğlu'nun yaptığı bu korkunç infaz Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçarak bu yılın Mart ayında hudut karakoluna teslim olan Zeynep Rohani kod adlı N.Z (22) adlı kadın teröristtin ifadesiyle ortaya çıktı.

"Ruhumdan silemediğim olaylardan biri..."

Türkiye'de herhangi bir silahlı eyleme katılmadığı belirlenince, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zeynep Rohani, "Ruhumdan silemediğim olaylardan biri Eylül 2017'de, Irak'ın Haftanin alanında bulunan Kaşura Kampında yaşanan bir olay. Kadın yapılanması YJA-Star'ın ana karargâh komutanı Hülya Eroğlu, sık ormanların bulunduğu eğitim alanında, kampta bulunan kadınlarla toplantı yaptı.

"Siz de kadınsınız, niçin bizi suçlu görüyorsunuz da yardım etmiyorsunuz?'"

PKK'daki kadın mücadelesini överken, yanımda oturan, Suriye uyruklu Sarya ve Canda, Kelereş kampında kamp sorumlusu olan Özgür Gever'in tecavüzüne uğradıklarını söyledi. Hülya Eroğlu ise, 'Konumuz bu değil. Siz Özgür arkadaşı yoldan çıkarmış olmayasınız' diye bağırdı. Bu defa yine Suriyeli olan Zozan, Tolhindan ve Berivan, 'Biz de Avaşin Kampı'na yeni geldiğimizde aynı kötülüğe maruz kaldık. Siz de kadınsınız, niçin bizi suçlu görüyorsunuz da yardım etmiyorsunuz?' dedi.

"El bombası sesiyle irkildik"

Oturduğu yerden hışımla kalkan Hülya Eroğlu, 'Burada, bir dava uğruna hepimiz bir takım bedeller ödedik kahpeler. Bekleyin burada geliyorum' diyerek oradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra geri dönüp, 'sordum soruşturdum. Siz yalan söylüyorsunuz' diye bağırdı. Korumalarıyla birlikte 5 kadını kaldırıp, 100-150 metre ilerideki dere yatağına götürdü. Ardından hepimiz el bombası sesiyle irkildik.

'artık şikâyet edecekleri konu kalmadı'

Dere yatağından tekrar yanımıza gelen Hülya Eroğlu, kahkahalar atarak, 'artık şikâyet edecekleri konu kalmadı' deyip oradan ayrıldı. Belindeki kuşağına takılı 2 el bombasından birinin yerinde olmadığını fark ettik. Onları el bombası ile öldürdüğünü anladık. Bu olaya şahit olan 30-35 kadın, bir hafta sonra başka kamplara gönderildik. Beni de Suriye'deki Mümbiç'e gönderdiler" dedi.

Yalan uydurdular

İstihbarat ekipleri, infaz edilen teröristlerin Tolhıldan Kobane, Sarya Kobane, Canda Kobani, Berivan Ayhan ve Zozan Zilan kod adlı Suriyeli teröristler olduğunu tespit etti. Zeynep Rohani de istihbarat ekiplerinin bilgisayar ortamında gösterdiği son 3 yılda örgütün öldüğünü açıkladığı yüzlerce terörist fotoğrafının arasından, infaz edilen 5 kadını teşhis etti. Örgüt ise her zamanki gibi yalana sarılarak, 5 kadın teröristin farklı zamanlardaki hava harekatlarında öldüklerini açıkladı.