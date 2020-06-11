Önce taşın sonra ödemeye başla

Evora Denizli projesinden daire almak isteyenler, yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat, 2 yıl ödemesiz taksit avantajıyla arzu ettiği daireye hemen taşınabiliyor.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Taksit ödemeleri iki yıl ötelenen ve 3. yıldan itibaren başlayacak olan kampanyadan faydalanmak isteyenler, öncesinde yüzde 10 indirimden faydalanacak. Konut kredisi kullanımlarda yasal zorunluluk olan yüzde 20 peşinatın sadece yüzde 5’ini ödeyerek daire sahibi olacak. Geriye kalan yüzde 15’i ise 24 ay sonra ara ödeme olarak yapacak.

“Üzerimize düşeni yapıyoruz”

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Yeni normal hayata başladığımız bu günlerde, ertelenen konut ihtiyaçlarının da normale dönmesini sağlayacak bir kampanya ile üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi. Pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomi ve buna bağlı kısa vadeli ödeme güçlüğünü göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Umut Durbakayım, “Başlattığımız kampanya hem konut ihtiyacı olanların talebini hem de tasarruflarını riskli yatırım araçlarda değerlendirmek istemeyen yatırımcıları hedefliyor. Hatta bu kampanya, çok az birikimi olanlara, uzun vadeli tasarruf imkanı sunuyor” açıklamasını yaptı.

Projede 5 tip daire bulunuyor

l Evora Denizli projesi 2 eğitim, 2 ticaret ve 6 konut olmak üzere toplam 10 ayrı parselden oluşuyor. Toplam büyüklüğü 115 bin 291 bin metrekare olan arsa üzerine yükselen Evora Denizli projesinde yaklaşık 1.500 lüks konut, özel eğitim kurumu, bir devlet okulu, temel ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı ticari üniteler yer alıyor. İnsanı esas alan mimari kurgu ekseninde oluşturulan proje, içerisinde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tipi daireler alıyor. Büyük ve geniş balkon konseptiyle açık ve ferah yaşam alanlarına açılan dairelerin büyüklükleri brüt 84.37 metrekare ile 291.06 metrekare arasında olacak.

Emlak Konut GYO başlattı, özeller destekledi

Salgın döneminde yavaşlayan gayrimenkul sektörünü canlandırmaya dönük kamu bankaları tarafından başlatılan kampanyaları destekleyen müteahhit firmalar, normalleşmeyle birlikte projelerini de görücüye çıkaracak. Emlak Konut GYO güvencesiyle farklı illerdeki 26 projede devam eden kampanyanın yaygınlaşacağı yönündeki açıklamaları desteklediklerini belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, normalleşme çalışmaları kapsamında açıklanan en düşük oran ve en uzun vadeleri içeren kredi destek paketiyle sektörün ivme kazanacağını söyledi.

KazandIran kampanya

Ege Yapı olarak Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası’na dâhil olduklarını vurgulayan İnanç Kabadayı: “Emlak GYO ile ortak olduğumuz Cer İstanbul’da yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ve 3’üncü yılda ödeme imkânlarıyla destek veriyoruz. Bunun yanı sıra, geliştirdiğimiz Kordon İstanbul ve Çamlıyaka Konakları projelerinde yeni ve çok cazip bir kampanyaya başlayarak, Yüzde 20 indirim ve 2 yıl peşinat ödemesiz olarak ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Böyle fırsat bir daha gelmez” dedi.