Önce Sözcü sonra Cumhuriyet... Hortumcu Cem Uzan’a kaporta cila!

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Önce kasetle CHP’nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra da MHP’nin atıklarıyla İYİ Parti’yi kuran Meral Akşener’den umduğunu bulamayan solak medyanın yeni gözdesi hortumcu Cem Uzan oldu.

Türkiye’de muhalefetin içler acısı halinin farkında olan solak medya çareyi Cem Uzan’a sarılmakta buldu.

Son dönemde solak medyada Cem Uzan ile ilgili peş peşe röportajlar ve haberler yayınlanmaya başladı. Yurtdışına kaçan firari Cem Uzan ile geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesi röportaj yapmıştı. Şimdi de kemalist Cumhuriyet gazetesi Uzan ile yaptıkları röportajı yayınladı.

Uzan’ın mesnetsiz iddialar ile AK Parti’yi eleştirdiği sözlerine yer verilen röportajda sorulan sorularla da Uzan, kirli geçmişine cila çekilerek muhalif kesime yeni lider olarak sunuyor.

Darbe iması

Cem Uzan Cumhuriyet’e verdiği skandal röportajda alenen darbe iması yapmaktan da geri durmadı.

“Bu iktidar seçimle gitmez” diyen Uzan alenen darbe çığırtkanlığında bulundu. Uzan şu skandal ifadeleri sarfetti;

“Bugün iktidarın koalisyonla bile yüzde 40’ı bulma ihtimali yok. Bunu herkes gibi iktidar da biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedeceği bir seçime gitmez. 2023’te 5 sene doluyor. O gün seçim olmadığını varsayın. Bir kararname yayımlarlar, iki sene ertelerler... İtiraz merciiniz neresi? Belediye seçimlerini iptal ettiren Yüksek Seçim Kurulu mu? Bu tarz iktidarlar seçime gelir, seçimle gitmezler. Seçimle gideceklerine inanmıyorum.”

Millet İttifakı’na göz kırptı

Türkiye’ye döneceğinin sinyalini de veren Uzan, kendisini FETÖ’nün tasviye ettiğini ileri sürdü. Hangi ittifakta yer alacağı sorulan Cem Uzan, Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ne ve Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne kapıyı kapatarak CHP, İYİ Parti ve HDP’nin dahil olduğu (sözde) Millet İttifakı’na göz kırptı.

Uzan “İttifak izdivaç gibidir. İki tarafın da istemesi lazım. Benim Atatürkçü düşüncem ve duruşum nerede olabileceğimizi gösteriyor. Ama seçim olmayan yerde ittifakı konuşmak çok erken. Bakın Türkiye iflas etti. Damat şimdi nerede? İnsanların cebinden çaldıkları 130 milyar nerede? Ben onların soteledikleri paraların nerede olduğunu da biliyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nu, Akşener’i, Karamollaoğlu’nu, Demirtaş’ı takdir ediyorum. Onlar bu ülkenin kıymetleri. Davutoğlu ve Babacan’a gelince onlar AKP artıkları. Emekli olsunlar gitsinler köşelerine.” ifadelerini kullandı.