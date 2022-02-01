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Dünya Önce şehit ettiler, sonra evini yıktılar
Dünya

Önce şehit ettiler, sonra evini yıktılar

Bölgenin çıban başı Siyonist işgalci İsrail, işgal ettiği topraklardaki mazlum halka uyguladığı zulümde sınır tanımıyor. İsrail işgal güçlerince bir süre önce şehit edilen şehit Fadi Ebu Şuheydem'in evi de işgalciler tarafından tüm protestolara rağmen yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 16:26:00 -
Önce şehit ettiler, sonra evini yıktılar

 Yeni Akit  Ankara 

İsrail işgal güçlerince bir süre önce şehit edilen şehid Fadi Ebu Şuheydem'in evi de işgalciler tarafından tüm protestolara rağmen yıkıldı. Çok sayıda işgalci İsrail polisi, #Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Şa'fat Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek şehid Fadi Ebu Şuheydem'in evini yıkmaya başladı.

Yoğun güvenlik önlemiyle sardıkları kamptaki evi yıktılar

İşgal güçleri, sabah saatlerinde Şehid Fadi Ebu Şuheydem'in Şa'fat Mülteci Kampı'ndaki evine helikopter destekli operasyon düzenledi. Bölgedeki Filistinlilerin tüm protesto ve karşı çıkmalarına rağmen Şehid Fadi Ebu Şuheydem’in evi işgal askerleri gözetiminde iş makineleriyle yıkıldı.

Seyyar satıcıların tezgahlarına da el koydular

Öte yandan, işgal güçleri, Cenin'in kuzeyindeki El-Celeme kontrol noktası yakınlarında Filistinli seyyar satıcıların sebze-meyveleri imha edip tezgahlarını kaldırdı.

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