Önce saldırdı, sonra da 'o doktoru öldüreceğim' diye bağırdı.

Olay dün gece Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk bölümünde meydana geldi. Doktor bir çocuğu muayene ettiği sırada, bir kişi çocuğunun hasta olduğunu söyleyip içeri girdi. Doktor, muayenesi bittikten sonra şahsın çocuğuna bakacağını söyleyince sırasını beklemeden çocuğunu muayene ettirmek isteyen adam, doktora tehditler savurdu.

Şahıs iddiaya göre doktora, "Kafasına sıkacaksın" bunların diyerek tekmeyle saldırdı. Bu sırada güvenlikler hızla şahsa müdahale etti. 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı etkisiz hale getirmek için uzun süre mücadele etti. Ellerinden kelepçelenen şahıs, güçlükle engellendi. Şahıs tehditlere devam ederek, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırdı.

O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı engellemeye çalışıyor. Kelepçelenen şahıs hastaneyi birbirine katıyor. Bu sırada şahıs, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırıyor.