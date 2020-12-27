Önce Rusya sonra Dağlık Karabağ'ın sözde yönetimi! 'Geri alacağız' diyerek skandal adımı attılar

Gizli belgelerin sızdırıldığı Ermenistan'da kriz tırmanırken, kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yönetimi Azerbaycan'a iade edilen toprakların geri alınacağını ileri sürdü. Rus barış güçlerinin sözcüsü ise, basın toplantısında Rusya bayrağının yanında ilk kez işgalcilerin bayrağına yer verdi.

Dağlık Karabağ savaşında silahların sustuğu 10 Kasım tarihinden bu yana çalkantının dinmediği Ermenistan, bu kez de ortaya saçılan resmi belgeler ve ipe sapa gelmez resmi açıklamalarla sarsılıyor.

Haftalardır istifa baskılarına direnen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından muhaliflere seslenip erken seçim istedi ve sonuçlara göre görevini bırakabileceğini duyurdu.

Ancak Paşinyan'ın bir an önce koltuğunu terk etmesini isteyen 17 muhalif parti erken seçim çağrısıyla yatışmadı, tam tersine Ermenistan Başbakanı'nın tutuklanması için başsavcılığa başvurdu.

Muhalifler, Paşinyan'ın erken seçim önerisini reddetti ve Ermenistan Başbakanı'nın zaman kazanmak için hamleler yaptığını savundu. İstifa için bastıran muhaliflere göre, erken seçimler ancak Nikol Paşinyan'ın koltuğu bırakmasından sonra yapılabilir.

20 avukatın sunduğu dilekçede, Başbakan Paşinyan'a 'vatana ihanet' suçlamasıyla dava açılması isteniyor. Muhalifler, özellikle Paşinyan'ın '27 Kasım'da Azerbaycan sınırı GPS sistemleri ile belirlendi' sözlerine öfkeli.

10 Kasım'da parlamentonun işgaliyle başlayan protestoların sokak gösterileriyle sürdüğü Ermenistan'da, Dağlık Karabağ savaşının başlamasına 26 gün kala hazırlanan resmi bir belge sızdırıldı.

Ermenistan'ın eski lideri Serj Sarkisyan'ın damadı Mikayel Minasyan tarafından sızdırılan belge, 1 Eylül tarihli ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) tatbikatı sırasında gönderilmiş.

Belge, Erivan ve Ermenistan'ın bile tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yönetimlerinin bir savaşın başlayacağını bildiğini gösteriyor.

Ermenistan, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakların büyük bölümünden çekildi. Çekilirken işgalciler tarafından evler yakıldı, elektrik direkleri bile devrildi.

Dağlık Karabağ Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitaly Balasanyan, verdiği bir röportajda Hadrut ve Askeran gibi bölgelere yeniden geri döneceklerini ileri sürüp saçmaladı:

"Askeri harekâtlarda zaferler ve yenilgiler vardır. Kaybetmedik, diz çökmedik. Azerbaycan'a kaybettiğimiz bölgelere geri döneceğiz. Kısa dönemde pek gerçekçi değil ama orta vadede gerçekleşebilir."

Skandal görüntü

Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye yerleşen Rus barış güçlerinin sözcüsü ise, basın toplantısında Rusya bayrağının yanında ilk kez işgalcilerin bayrağına yer verdi.