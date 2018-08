Önce rehberin iyi olacak sonra üniversiten

Her zaman dile getirdiğimiz gibi eğitimin motor gücü, enerji ve heyecandır. Heyecan olmadan hiçbir şey olmuyor. Biz bu heyecanı, böylesine önemli bir dönemde sizlere yansıtırken, ne makyajlı ne de ‘cek –caklı’ yaklaşımlar içinde olduğu düşünülen eğitim kurumlarını salık vereceğiz. Fiziki yapının ötesinde akademik kadrosu, idari personeli, uluslararası büyüme kapasitesi olan eğitim kurumların memleket yararına neler yapabileceklerini örnekleriyle gidip yerinde görmek her adayın öncelikli ödevi olmalı. Bu ödevi tam yapanlar önlerindeki 4 -5 yılı içlerine sinerek yaşayıp hayatı kazanmanın temellerini sağlam bir şekilde atmış olacaklar. Bilim dediğimiz şey, sürekli öğrenmek, öğretmek demektir. Başarmanın yolu o bilimi hayat tarzına dönüştürmekten geçiyor. Sağlık biliminin her dalında eğitim veren Biruni Üniversitesi Rektörü Hocamız, Prof. Dr. Adnan Yüksel’in vurguladığı gibi bilim işini her zaman aşkla yapmak lazım. Yüksel, “Yunus Emre’nin dediği gibi ‘İşini aşkla yapan dünyayı taşır. Aşksız yapan ölü ceset taşır’.. İşte bizim sıkıntımız bu” diyor... Bilimi yeni nesle iyi öğretmek gerek. Bunun da yolu hocası iyi olan üniversiteden geçiyor sevgili gençler.

İŞSİZ KALMAMAK İÇİN DOĞRU TERCİH

İster devlet ister vakıf üniversitesi olsun tüm üniversite yönetimleri, üniversitelerinin kapısından giren her yeni öğrenciyi bir meslek sahibi olarak mezun ederken ‘işini bulmuş hatta yerleşmiş’ olmalarını temenni eder. Ancak ülkemizde bu beklentiye cevap verebilen üniversite sayısı oldukça az. Temel hedef ‘hayatı kazanmak’ ise bunu gerçekleştirmenin ilk adımı severek okumak ve sürekli araştırmaktan geçiyor. Tabi ki tercih edilecek adresin doğruluğu da önemli bir kıstas. Peki bunun yolu nereden geçiyor? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre genç işsizlik oranı yüzde 20 seviyelerini aştı, yani her dört gençten birisi işsiz. Bu noktada piyasada ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştiren üniversitelere büyük görev düşüyor. Hem eğitim kalitesinde hem de istihdama dönük girişimlerde geleceğe dönük planlamalarla ilerleyen üniversitelerin rağbet göreceği bir döneme girildi. Gerisi adayların akıllıca sıralayacakları doğru tercihlere kalıyor.

ADAYLAR NE YAPMALI?

Sevgili adaylar, yerleştirme puanlarınızı çok dikkatli inceleyin. Unutmayalım, tercihlerdeki esas kriteriniz başarı sıralaması olmalıdır. Uzmanlar, her bir adayın mutlaka tercih merkezlerinden danışmanlık almalarını öğütlüyor. Birçok üniversitenin yanı sıra özel eğitim kurumları Türkiye’nin her yerinde tercih uzmanlarıyla adayları bir araya getirmeye başladı.

SADECE PUAN VE SIRALAMA YETMİYOR

Hizmetlerde ve eğitimde nitelik mi yoksa nicelik mi konusu her alanda tartışmaya neden olurken, ülkemizdeki üniversitelerin sayısı günden güne artıyor. Sayı artıkça tercih seçeneği çeşitlenen adaylar için artık seçim zamanı geldi.

DAHA DETAYLI İNCELENECEK

Açıklanan puan ve sıralama bilgisi kadar adayların öğrenim görmek istediği üniversitenin konumu, vakıf üniversitesi ise bütçesi, sağladığı imkânlar gibi faktörler artık daha da detaylı incelenecek. Bu süreçte birbirleriyle tatlı rekabet içine giren üniversiteler kendi vizyon ve hedefleri doğrultusunda adaylara kapılarını açacaktır.

ÖNCELİK KENDİ ŞEHRİNE

İki gündür onlarca karalama liste ile planlama yapan adaylar az çok oluşturdukları tercih listesiyle öğrenim görmek istediği üniversiteyi daha da yakından tanımak isteyecek. Tabi ki, önceliği kendi şehrindeki bir üniversiteye verenler kadar ‘devlet üniversitesi mi yoksa vakıf üniversitesi mi olsun’ sorusuna cevap bulmaya çalışanlar da çıkacaktır. Eğitim uzmanları, her iki tercihte de bulunacaklar için avantaj ve dezavantajların var olduğuna dikkat çekiyor.

BURS İMKÂNI ARAŞTIRILMALI

Özellikle puanı ve yerleştirme sırası yüksek olanlara sağlanan yüzde 100 burs imkânlarının iyi araştırılmasını tavsiye eden uzmanlar, en doğru bilginin web sayfalarının yanısıra yapılacak ziyaretlerden geçtiğini söylüyor. Son kararı verecek olan tüm adayların akıllarından geçen tüm sorulara doğru cevap bulmalarının yolu ise tercih edeceği üniversiteye odaklanmaktan geçiyor. Bunu yaparken, her adayın idealine uygun bölümün bir devlet üniversitesinde mi, yoksa bir vakıf üniversitesinde mi yer aldığına bakması gerekir.

BARINMA DA ÖNEMLİ

Yaşadığı şehir kendisini farklı bir şehirde deneyim kazanacak noktada görenler için de bir devlet veya vakıf üniversitesinin tercih edilmesi bu süreçte ayrı önem taşıyor. Barınma meselesinin de önemli olduğunu hatırlatalım.

EDİTÖRDEN...

Sevgili adaylar; Büyük sınavdan sonra üniversite hayatına hazırlananlara rehber olacak yazı dizimize hoşgeldiniz. Herşeyden önce uzun soluklu bir maratonun son virajını geride bıraktığınızı biliyoruz. Haftabaşında açıklanan puanlar ve sıralamanız yol haritanızda büyük rol oynayacak. Ancak bundan önce birçoğu yenilikler olmak üzere tercih dönemini en verimli şekilde geçirip hedeflediğiniz üniversiteye yerleşmenizi sağlayacak başka dinamiklerin de var olduğunu bilmek gerekiyor. Bu düşünceden hareketle son 5 yılda geleneksel hale getirdiğimiz dizi yazımızda yıldız üniversiteler, sizlere şans tanıyan kontenjanlar, puanlar, en çok tercih edilen fakülteler, yeni bölümler ve programlar, popüler meslekler, rektörlerin mesajları, akademik kadrolar, kampüsler, sosyal imkânlar, burs seçenekleri, yurt ve barınma imkânları, öğrenim ücretleri, kariyer planlamaları gibi önem arzeden konu başlıkları ile tercih günlerinde de yanınızda olmayı planlıyoruz. Ekibimiz adına atacağınız her adımın başarı ile ödüllendirilmesini temenni ediyorum.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

“Sadece eğitim değil, değer de verir...” sloganıyla yola çıkan üniversite, toplam 6 yerleşkesiyle adeta İstanbul’u kuşatan bir üniversite olarak eğitim-öğretimini devam ettiriyor. İlk adımda Atik Valide Külliyesi’nin (Eski Toptaşı Cezaevi) Darüşşifa bölümünde eğitim-öğretim başlayan üniversite her yıl hem fiziki büyümesini, hem de akademik ve öğrenci mevcudunu artırarak ülkemizin eğitimli, yetişmiş insan birikimine yeni değerler kazandırmayı hedefliyor.

Kurucusu: FSM Vakıf Üniversitesi, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı tarafından kuruldu.

Kampüsleri: Fatih Yerleşkesi, Küçükçamlıca Yerleşkesi ve Topkapı Yerleşkesi( Yenikapı Mevlevihânesi), Haliç Yerleşkesi, Kandilli Yerleşkesi, Üsküdar (Atik Valide Külliyesi) Yerleşkesi.

Adaylar Neden Seçsin?: FSM Vakıf Üniversitesi; sosyal bilimler, mimarlık-mühendislik ve sanat alanlarında güçlü bir akademik kadroya sahip. Tarihi mekânlardan oluşan yerleşkelerinin şehir merkezinde bulunması sebebiyle ulaşım kolay sağlanıyor. Öğrencilere geniş anlamda istifade edebilecekleri burs imkânları sunuyor.

Akademik Birimler: Fakülteler, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İslami İlimler, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Eğitim

Enstitüler: Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Fen Bilimleri, Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Ens., Eğitim Bilimleri

Yüksek Okullar: Güzel Sanatlar, Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Hazırlık Pr

Merkezler: ALUTEAM, Fatih Sultan Mehmet Arş. Merkezi, FSM UZEM, FSM SEM, FSM TÜMER, KURAM, Osmanlı-Malay Dünyası Merkezi, Kariyer Merkezi, PYM (Proje Yönetim Merkezi), UHAM

Yabancı Dil İmkânları: FSM Vakıf Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerinde 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık, İslami İlimler Fakültesinde ise bir yıl zorunlu Arapça Hazırlık eğitimi veriliyor.

BURS İMKÂNLARI: TERCİH BURSLARI

2018 ÖSYS sonuçlarına göre; üniversitenin tam ücretli, yüzde 25 ve yüzde 50 burslu kontenjanlarını, 1. sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere yüzde 25, 2. sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere yüzde 20, 3. sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere yüzde 15 tercih bursu veriliyor.

DETAYLARA DİKKAT EDİN

Tercih kılavuzunda lisans programlarıyla ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Kılavuzda üniversitelerde ve ilgili fakülte ve bölümlerdeki akademisyen sayılarına da yer verildi. Üniversitelerin laboratuvar, sosyal tesis, etkinlik imkânları da meraklı adaylar için yer bulan bilgiler arasında.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Ağustosun ilk yarısı: Tercih günleri

Ağustosun ikinci yarısı: Yerleştirme günleri

Eylülün ilk haftası: Üniversitelere elektronik kayıt ve normal kayıtların yapılması

Eylülün ikinci yarısı: 2018-2019 yılı akademik takviminin başlangıcı