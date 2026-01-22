  • İSTANBUL
Trump, NATO ile anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu! Grönland pazarlığında Avrupa geri adım mı attı?

Venezuela’dan sonra İran’ı karıştıran ardından Grönland’a göz dikip Avrupa ülkelerine posta koyan Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Davos'ta yaptığı pazarlıklar sonrası Grönland için "anlaşma çerçevesi" oluşturulduğunu duyurdu. Avrupa ülkelerini milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisiyle tehdit eden Trump, istediğini alınca 1 Şubat'ta başlayacak tarifeleri dondurduğunu açıkladı.

Venezuela’yı kontrol altına aldıktan sonra gözünü kuzeyin buzullarına diken ABD Başkanı, Grönland'ı adeta bir "gayrimenkul projesi" gibi masaya yatırdı. NATO Genel Sekreteri ile yapılan görüşmeyi "çok verimli" olarak niteleyen Trump, Arktik Bölgesi'nin geleceğine dair ABD ve NATO eksenli bir çözümde uzlaştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır” ifadelerini kullandı.

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu kaydetti. Trump ayrıca, Grönland ile ilgili ‘Altın Kubbe’ savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yürütüleceğini aktardı.

