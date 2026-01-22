  • İSTANBUL
Gündem

Binlerce tarihi geçmiş ürün, etiketi değiştirilerek piyasaya sürüldü!

Gazeteci Bora Erdin, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerinin etiketleri değiştirilerek marketlere ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına satıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Gazeteci Bora Erdin, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerinin etiketleri değiştirilerek marketlere ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına satıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Gazeteci Bora Erdin, katıldığı bir programda Türkiye’nin en büyük gıda toptancılarından birine ait olduğu öne sürülen depodan görüntüler paylaşarak, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerinin değiştirilip piyasaya sürüldüğü iddiasını gündeme taşıdı.

Programda izletilen görüntülerde; süt, bebek maması, kahve, gazlı içecek ve makarna gibi çok sayıda ürünün, tarihleri yenilenerek binlerce parti halinde marketlere satıldığı öne sürüldü. İddialar bununla da sınırlı kalmadı; söz konusu ürünlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına kadar ulaştığı belirtildi.

Erdin, süreci Uğur Poyraz’ın dikkat çekici tespitleriyle başlattığını ifade ederek, eldeki belge ve bulguların bugün ilgili bakanlıklar ve müdürlüklerle paylaşıldığını duyurdu. Erdin, soruşturmanın resmen ilerlemesinin ardından şirket bilgilerini kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.

 

İddialar, gıda güvenliği ve denetim mekanizmaları konusunda ciddi soru işaretleri doğururken, yetkili kurumların yapacağı inceleme ve açıklamalar merakla bekleniyor.

Yakın bir zamanda İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmişti.

İstanbul dahil dört şehirde şubeleri bulunan “Yenir Market” de TETT’si geçmiş ya da son kullanma tarihine (SKT) kısa süre kalmış ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunmasıyla gündeme gelmişti. Market raflarında, zincir marketlerde stok dışı bırakılan ürünler yer alıyor.

Bakliyattan süt ürünlerine, hijyen malzemelerinden bebek bezine kadar pek çok ürün yüzde 50 ila yüzde 80 indirimle satılıyor.

