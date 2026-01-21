Minibüsünü yanarken görünce kalp krizi geçirdi

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde soğuk hava yüzünden yakıt sistemi donan minibüsünü ısıtmak isteyen Mustafa Küçükzengin, aracın altında ateş yaktı. Alınan bu kadar adeta faciaya döndü. Olay, İhsangazi ilçesi Haydarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet eden Mustafa Küçükzengin, soğuk hava sebebiyle yakıt sistemi donan minibüsünü ısıtmak için altında ateş yaktı. Bir süre sonra altında yakılan ateşin sıçraması neticesinde minibüs alevlere teslim oldu. Minibüste çıkan yangın, evin garaj kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve köylülerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Köyde ikamet eden vatandaşlar ise traktörleriyle yanan minibüsü ve garajda park halindeki otomobili çekerek kurtarmaya çalıştı.

Yangın sırasında Mustafa Küçükzengin, fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası köye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Küçükzengin, İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükgezgin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.