Trump'a rağmen Küba'ya tam destek

AA Giriş Tarihi:
Trump'a rağmen Küba'ya tam destek

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'ya petrol göndermeye devam edeceklerini söyledi.

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD’nin abluka uyguladığı ve Venezuela’dan enerji sevkiyatının kesildiği Küba’ya destek verdi.

Sheinbaum, "Küba’ya petrol ve insani yardım konusunda her zaman destek olmaya hazırız. Meksika, Küba için daha iyi koşulların oluşmasına katkı sağlayabiliyorsa, biz her zaman orada olacağız. Bu, çok zor koşullar altında yaşayan Küba halkıyla kurulan bir ilişkidir." ifadelerini kullandı.

Meksika’nın dış politikasının kardeşlik ilkelerine dayandığını hatırlatan Sheinbaum, "Bu, halkın aleyhine değil, çünkü gönderilen miktar gerçekten çok az. Üretilenin çok küçük bir kısmı gönderiliyor ama bu, dayanışma amaçlı bir destektir." diye konuştu.

Öte yandan, Meksika’dan yaklaşık 86 bin varil yakıt yüklü bir tanker, Küba’nın başkenti Havana Körfezi’ne ulaştı.

