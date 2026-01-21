Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kaydını ortaya çıktı! Özgür Özel "İBB Borsası" iddiasını nasıl uydurdu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık gündeme getirdiği İBB Borsası iddiasının nasıl kurgulandığının ayrıntıları şok ses kaydında ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında örgüt yöneticisi olarak tarif edilen firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kayıtlarıyla Özgür Özel'in İBB borsası propagandasını nasıl başlattığı ortaya çıktı. Ses kaydına SuperHaber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ulaştı.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU: TORUNLER'İN EŞİ CHP KADIN KOLLARI YÖNETİCİSİYDİ

Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu SuperHaber'in ulaştığı ses kayıtlarına göre, şahsi koruma polisi ve İmamoğlu dosyası sanığı Yener Torunler'in ailesini Özgür Özel'in ziyaret ettiğini ifade ediyor. Yapılan ziyarette Torunler'in ailesi tarafından Özel'e bir ses kaydı dinlettirildiği iddia ediliyor. İşte borsa iddiaları bu ev ziyaretinde kurgulanıyor. Özel de sık sık konuşmalarında, ''Bana ses kaydı dinlettiler'' diyerek, borsa iddialarına dayanak oluşturmaya çalışıyor.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN SES KAYDININDA ÖZGÜR ÖZEL İTİRAFI

İşte firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kayıt dökümü:

''(Özgür Özel'in İBB Borsası iddiaları hakkında) Olayın benimle ilgili bir tarafı yok. Ben de şok oldum. Şimdi bu ailede(Torunler'in eşi ve çocuğu hakkında) bana danışmadan bir şey yapılmış. Durumumun farkında mısınız? Yener benim sözümden asla çıkmaz, Yener ne bunu planlayabilir ne de Özgür Özel'i çağırabilir, çağırtabilir. Bu iddia tamamen Yener'in eşinin, eşi daha önce ilçede CHP Kadın Kolları'nda çalışıyormuş, Özel'e demiş ki böyle bir durum var. Kesinlikle bana da haber vermeden yaptıkları bir şey var. Hatta o gece(Özgür Özel'in açıklamayı yaptığı gün) ben aradığımda, bu olay doğaçlama gelişti. (Özgür Özel için) ''Bana ziyarete gelmişlerdi'' dedi. Ben bu kadına(Yener Torunler'in eşi) ne diyeyim? Ortada konuşulan 4.5 milyon doların Mehmet Yıldırım ile bir alakası yok ki.''

YENER TORUNLER NEDEN YARGILANIYOR?

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesine göre, Yener Torunler'in, Murat Gülibrahimoğlu'nun Fatih Keleş ve Zafer Keleş ile arasındaki para transferlerini yönettiği iddia ediliyor. Gülibrahimoğlu ise iddianameye göre örgütün yönetici kadrosunda yer alıyor.

İBB BORSASI İDDİALARI YARGILAMASI OLDU MU?

Özgür Özel ve CHP kurmaylarının ortaya attığı iddialar sonrası HSK'ya bir ses kaydı sunulduğu ifade edilmişti. HSK'dan alınan bilgilere göre herhangi bir savcı veya hakim hakkında soruşturma açılmadığı ortaya çıktı. Avukat Mehmet Yıldırım'ın da ev hapsinin kalktığı, soruşturmaya dair bir netlik olmadığı öğrenildi. Yıldırım, Özel'in son açıklamaları sonrası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaparak, Yener Torunler'in bu konuda ifadesinin alınmasını talep etti.