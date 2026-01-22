  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland pazarlığında Avrupa geri adım mı attı? Trump, NATO ile anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu! Trump'a rağmen Küba'ya tam destek NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında! İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle! Sınırlarda kuş uçurtulmuyor! 81 ilde dev operasyon: Yüzlerce kaçak yakalandı! Yalanları Batsın! Bu iftirayı pervasızca atanın yeri cezaevi değil mi? Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!' DEM’in kirli oyununa Cumhur’dan tokat gibi cevap: Kardeşlik süreci durmayacak! İstanbul'da dev kumar operasyonu! Milyarlık vurgun yapan "sosyete" isimleri tutuklandı! "Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü!
Aktüel Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı geliyor!
Aktüel

Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı geliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı geliyor!

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ı içeren Cumhurbaşkanı Kararı ile 1978 tarihli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da değişikliğe gidildi.

Değişiklikle, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun bazı mesleklerden sözleşmeli personel alabilmesinin önü açıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığının sözleşmeli personel alımına ilişkin değişiklikle de KPSS (B) puan türünden sıralanması kaydıyla, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslarla yapılacak sözlü veya sözlü/ uygulamalı sınavla sözleşmeli personel alınabilecek.

 

"Çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Kararı ile doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkından, sözleşmeli personelin de yararlanabilmesinin önü açıldı.

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personeli, pozisyon ünvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacağı yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 13 ilde 16 yatırım alanı belirledi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 13 ilde 16 yatırım alanı belirledi

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 13 ilde 16 yatırım alanı belirledi

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi

Dünya

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!
'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

Gündem

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23