Küre Dağları'nda beyaz büyü! Ersizlerdere Kanyonu kar altındaki görüntüsüyle büyüledi!

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında beyaz örtüyle buluşan ormanlar, kanyon, vadiler ve dağlar ziyaretçilerini mest ediyor. Tarihi İstiklal Yolu'nun da geçtiği Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda ziyaretçiler doğa yürüyüşü, manzara seyri, piknik ve çadır kampı yapılabiliyor. Kar yağışı sonrası etkileyen görüntüler sunan kanyon, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

Kar yağışıyla bölgede oluşan manzarayı herkesin görmesi gerektiğini ifade eden emekli öğretmen Haydar İkizoğlu, "Kar yağışı sonrasında Ersizlerdere'nin manzarası ayrı bir güzelliğe büründü. Şu anda burada çok güzel bir manzara var. Havada soğuk ama bereket diyoruz bizler buna. Kar yağışı, insanların hayatlarını bazen olumsuz etkilese de özellikle de kurak geçen mevsimlerde bizlere su kaynağı oluşturuyor. Sürücüler, kar yağışından biraz etkileniyor ama sis olmasına rağmen manzara ayrı bir güzel" dedi.