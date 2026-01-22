İslam ülkesinde bombalı saldırı

Yemenli yetkililer, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine bağlı olan bir askeri grubun konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda beş kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi tarafından Çarşamba günü yapılan ve devlet medyasında da yer alan açıklamada, saldırının hükümet yanlısı Devler Tugayı komutanlarından Hamdi Şükri'yi taşıyan konvoyu hedef aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan destekli konsey, bombalı saldırının Suudi Arabistan'ın desteğiyle ülkede düzenin sağlanması konusunda “somut ilerleme” kaydedildiği bir dönemde Yemen'deki güvenlik durumunu istikrara kavuşturma çabalarını baltalamaya yönelik “umutsuz bir girişim” olduğunu söyledi.

Saba Haber Ajansı'na göre konsey, yetkililerin “hain terör saldırısının” ardından faillerin bulunması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hükümet saldırının kim tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Konsey, “Yemen hükümeti tüm ulusal güçleri ve siyasi bileşenleri kaos, sabotajcılar ve terörizm karşısında saflarını birleştirmeye ve bu suçu istisnasız herkesi etkileyen bir suç olarak ele almaya çağırıyor” dedi.

“Siyasi farklılıklar, devletin kendisi hedef alınırken sessiz kalmayı ya da tereddüt etmeyi haklı çıkarmaz” diye ekledi.

AFP haber ajansına konuşan bir güvenlik kaynağı Aden'in kuzeyindeki Caavle bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü bir aracın Şükrü'nün konvoyu geçerken infilak ettiğini söyledi.

Bir tıbbi kaynak AFP'ye Şükrü'nün saldırıdan sağ kurtulduğunu ancak bacağında şarapnel yaraları olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'deki büyükelçiliği de saldırıyı kınadı.

Yemen, İran destekli Husilerin 2014 yılında Cumhurbaşkanı Mansur Hadi hükümetini başkent Sana'dan çıkarmasından bu yana bir iç savaşın içinde.

Ülke son aylarda uluslararası tanınırlığa sahip hükümet ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasındaki silahlı çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan ve komşu Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerilim kaynağı oldu.

Suudi Arabistan ve BAE geçmiş dönemde Yemen'de Husilere karşı ortak bir askeri koalisyon kurmuştu.

