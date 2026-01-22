Beşar Esad’ın amcası "Hama Kasabı" Rıfat Esad Öldü! Mazlumların Kanı Elindeydi

Suriye diktatörü Beşar Esad’ın amcası olan Rıfat Esad, sadece bir akraba değil, aynı zamanda Baas rejiminin en kanlı tetikçilerinden biriydi. 1982’de Hama’da gerçekleştirdiği soykırımda, kadın çocuk demeden on binlerce kişiyi tanklarla ve ağır silahlarla şehit eden bu savaş suçlusu, yıllarca Avrupa’da lüks içinde yaşadıktan sonra nihayetinde kirli geçmişiyle baş başa kalarak can verdi.

BAE'de Zillet İçinde Bir Ölüm

Suriye’den kaçtıktan sonra gasp ettiği halkın paralarıyla Fransa ve İspanya’da saltanat süren, ancak hakkında açılan yolsuzluk ve savaş suçları davaları sebebiyle köşeye sıkışan Rıfat Esad, son nefesini BAE’de verdi. Dünya mahkemeleri önünde hesap vermekten kaçmış olsa da, Suriye halkının ve İslam coğrafyasının beddualarıyla giden katilin asıl hesabı şimdi başlıyor.