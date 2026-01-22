  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseliyor ABD'de resmi ku klux klan'a doğru! ICE polislerine evlere baskın izni Bill Clinton ve eşine, Epstein soruşturması şoku Ortalık kan gölüne dönecek: 1000 İHA ile saldıracaklar Bakan Uraloğlu hızlı tren hattını duyurdu! 2 il arası 4,5 saate Putin ''Grönland''a değeri biçti Danimarka'dan Grönland mesajı: Kırmızı çizgimiz Enver Aysever’in avukatından açıklama: CHP Genel Başkanlığı makamı böyle korunamaz Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj! Neler oluyor? Balıkesir'in Sındırgı'da korkutan ikinci deprem
Gündem Beşar Esad’ın amcası "Hama Kasabı" Rıfat Esad Öldü! Mazlumların Kanı Elindeydi
Gündem

Beşar Esad’ın amcası "Hama Kasabı" Rıfat Esad Öldü! Mazlumların Kanı Elindeydi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Beşar Esad’ın amcası "Hama Kasabı" Rıfat Esad Öldü! Mazlumların Kanı Elindeydi

Suriye topraklarının son bir yıldır yeniden özgürleştiği ve halkın katillerini bir bir püskürttüğü şu mübarek günlerde, İslam dünyasının hafızasından silinmeyen bir zalim daha tarih sahnesinden silindi. 1982 yılında Hama kentinde on binlerce masum Müslümanı vahşice katleden ve bu sebeple "Hama Kasabı" olarak anılan Rıfat Esad, 88 yaşında sığındığı BAE topraklarında öldü.

Suriye diktatörü Beşar Esad’ın amcası olan Rıfat Esad, sadece bir akraba değil, aynı zamanda Baas rejiminin en kanlı tetikçilerinden biriydi. 1982’de Hama’da gerçekleştirdiği soykırımda, kadın çocuk demeden on binlerce kişiyi tanklarla ve ağır silahlarla şehit eden bu savaş suçlusu, yıllarca Avrupa’da lüks içinde yaşadıktan sonra nihayetinde kirli geçmişiyle baş başa kalarak can verdi.

BAE'de Zillet İçinde Bir Ölüm

Suriye’den kaçtıktan sonra gasp ettiği halkın paralarıyla Fransa ve İspanya’da saltanat süren, ancak hakkında açılan yolsuzluk ve savaş suçları davaları sebebiyle köşeye sıkışan Rıfat Esad, son nefesini BAE’de verdi. Dünya mahkemeleri önünde hesap vermekten kaçmış olsa da, Suriye halkının ve İslam coğrafyasının beddualarıyla giden katilin asıl hesabı şimdi başlıyor.

 

  • Katliamın Faili: 1982 Hama Katliamı’nın bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısıydı.
  • Sürgünde Saltanat: Suriye halkı açlıkla pençeleşirken o, Avrupa’da milyarlarca dolarlık gayrimenkul imparatorluğu kurmuştu.
  • Adalet Tecelli Etmedi: İnsanlık suçlarından yargılanması beklenirken, hak ettiği cezayı bu dünyada almadan göçüp gitti.

Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu
Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Dünya

Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı
Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı

Dünya

Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı

Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor
Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor

Dünya

Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M kasım

Ebedi cehennem azabına düçar olsun katil köpek can almak neymiş görür şimdi

3.Abdülhamid

Allah belasını versin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23