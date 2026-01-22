Beşar Esad’ın amcası "Hama Kasabı" Rıfat Esad Öldü! Mazlumların Kanı Elindeydi
Suriye topraklarının son bir yıldır yeniden özgürleştiği ve halkın katillerini bir bir püskürttüğü şu mübarek günlerde, İslam dünyasının hafızasından silinmeyen bir zalim daha tarih sahnesinden silindi. 1982 yılında Hama kentinde on binlerce masum Müslümanı vahşice katleden ve bu sebeple "Hama Kasabı" olarak anılan Rıfat Esad, 88 yaşında sığındığı BAE topraklarında öldü.
Suriye diktatörü Beşar Esad’ın amcası olan Rıfat Esad, sadece bir akraba değil, aynı zamanda Baas rejiminin en kanlı tetikçilerinden biriydi. 1982’de Hama’da gerçekleştirdiği soykırımda, kadın çocuk demeden on binlerce kişiyi tanklarla ve ağır silahlarla şehit eden bu savaş suçlusu, yıllarca Avrupa’da lüks içinde yaşadıktan sonra nihayetinde kirli geçmişiyle baş başa kalarak can verdi.
BAE'de Zillet İçinde Bir Ölüm
Suriye’den kaçtıktan sonra gasp ettiği halkın paralarıyla Fransa ve İspanya’da saltanat süren, ancak hakkında açılan yolsuzluk ve savaş suçları davaları sebebiyle köşeye sıkışan Rıfat Esad, son nefesini BAE’de verdi. Dünya mahkemeleri önünde hesap vermekten kaçmış olsa da, Suriye halkının ve İslam coğrafyasının beddualarıyla giden katilin asıl hesabı şimdi başlıyor.
- Katliamın Faili: 1982 Hama Katliamı’nın bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısıydı.
- Sürgünde Saltanat: Suriye halkı açlıkla pençeleşirken o, Avrupa’da milyarlarca dolarlık gayrimenkul imparatorluğu kurmuştu.
- Adalet Tecelli Etmedi: İnsanlık suçlarından yargılanması beklenirken, hak ettiği cezayı bu dünyada almadan göçüp gitti.