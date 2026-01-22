Yalanları Batsın! Bu iftirayı pervasızca atanın yeri cezaevi değil mi?

ALİ KARAHASANOĞLU

SDG beyaz bayrak çekmiş..

Beklenen gelişme..

ABD, SDG’nin görev süresinin dolduğunu belirtip, sırtını dönmüş.

Her zamanki kullan, at taktiği.

SDG, ABD ve diğer batılı devletleri kendilerine ihanet etmekle suçlamış.

Ne umuyorlardı ki?

Suriye Ordusu karşısında, SDG bir varlık gösteremiyormuş..

Ulusalcı emekli generaller, amiraller düşünsün, biz de zaten böyle olacağını tahmin ediyorduk..

SDG geri çekildikçe, Kandil’den cayırtı gelmeye başlamış: “Kürtlere soykırım uygulanıyor?”

Her zamanki boş muhabbet, tencere tava, aynı hava.. Biz SDG’lilerin kum torbalarını yığdığı camilerdeki tahribatı gösteriyoruz, sivillerin kullandıkları köprülerin nasıl; patlatıldığının görüntülerini gösteriyoruz, kaçan veya etkisiz hale getirilen SDG’li keskin nişancıların silahlarını gösteriyoruz, ama onlar sivillerin öldürüldüğüne dair bir video gösteremiyorlar..

Gündem yoğun.

Gündem SDG üzerine kurulu..

Yıllardır şehir efsanesi haline getirdikleri SDG’nin beyaz bayrak çekmesi gündemin birinci ana konusu..

Ama hazır SDG’nin kendisini feshetmesi için, son olarak 4 gün süre verilmesinden istifade edelim..

Süre dolduktan sonra da bu konuya ömrümüz var ise dönebileceğimizi hatırlatıp, SDG’yi erteleyip..

Yıllarca FETÖ’nün yayın organlarında yazarlık yapmış, televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmış Ahmet Turan Alkan’ın vefatından bahsedelim..

Nasıl bir kin ile, nasıl bir nefret ile, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyordu..

15 Temmuz hain darbe girişimine kadar, nefretini dökmeye devam etti..

Darbe ile birlikte gözaltına alınıp, tutuklananlar listesinde Turan Alkan da vardı..

2 yıl cezaevinde kaldı..

Yargılandı, ceza aldı, tahliye oldu. Yargıtay hakkındaki kararı bozdu, yeniden yargılandı, sembolik bir ceza ile dosya kapandı..

5 Ocak 2021’de, Ali Bulaç’ın yapamadağını, Eser Karakaş’ın yapamadığını, Şahin Alpay’ın, Mehmet Altan’ın, Ahmet Altan’ın, Mümtazer Türköne’nin yapamadığını yaptı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’den helallik istedi..

O yazısından net bazı bölümleri de aktarayım.

Yazısının başlığı, “Çok şey mi istiyor?”.

Yazarlığını yaptığı Zaman gazetesinden bakış ile, FETÖ’yü anlattığı yazısından, dikkat çeken bölümlerden birisi şöyle:

“Kurduğu ‘imam ve ağabey’ tipi örtük yapılanma ile dışarıya karşı masum bir STK görüntüsü vermeye gayret ederken aynı anda devletin her kurumunda, her okulda, her şehir ve kazasında örgütlendi. İş dünyasındaki muhibleri aracılığı ile sanayi yatırımlarına, bankacılığa, yurt ve dershane işletmeciliğine, eğitim sektörüne, hatta nakliyeciliğe kadar uzandı. Kontrolsüz büyümenin mahzurlarını ise devlet içindeki yetiştirilmiş kadroları aracılığı ile önlemeyi hesaplamışlardı.”

Turan Alkan’ın, sıradan bir güç zehirlenmesi gibi tanımlama yaptığını sanmayın..

Yazının devamı da var:

“15 Temmuz Darbesi, ‘ya devlet başa, ya kuzgun leşe’ hamlesiydi!.. Devlet, egemenlik haklarını çiğnetmedi ve korudu. Darbeyi milli güçlerin de katkısıyla bastırdı; örgütün yurtiçi yapısını dağıttı ve yurtdışındakileri de kriminalize hale getirdi.”

Belki şu bölüm daha önemli, belki gençlere de, hatta hala ayak sürten Ali Bulaç’a, Mümtazer Türköne’ye de ders verecek nitelikte..

