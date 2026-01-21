  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi Mülakat kıyağının tam merkezi CHP Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında Suça itilen değil, özendirilen çocuklar! Pişmanlık duymuyor cani olup çıkıyorlar Kobani olaylarından ders almayanlar yine sokakları geriyor! Ateşle oynamayın Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada! Orta Doğu’da Savaş Çanları: Trump’tan İran’a "Belirleyici" Kıskaç! Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir! Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi! Ülkesindeki problem için önerisi olay oldu: Erdoğan’ı buraya getirmemiz lazım, çözerse o çözer
Başkan Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Bu piyasalarda var mıydı ya

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerle karşılaştığı sırada karşısında muhalif gazeteci Murat Yetkin'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerle karşılaştığı sırada yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

 Grup toplantısı sonrası basın mensuplarının bulunduğu alandan geçen Erdoğan, gazeteci Murat Yetkin’i fark edince yanındakilere dönerek şaşkınlığını dile getirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde Erdoğan’ın, Murat Yetkin’i gördüğü anda çevresindekilere, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" dediği duyuldu. Erdoğan’ın sözleri üzerine kalabalıktan bir kişinin, "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" ifadelerini kullandığı da kayıtlara geçti.

 

