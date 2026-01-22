  • İSTANBUL
Spor
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'de çarşı şimdi karıştı işte... Mateta'da son durum! Kararını verdi
Emrah Savcı

Fenerbahçe'de çarşı şimdi karıştı işte... Mateta'da son durum! Kararını verdi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jean-Philippe Mateta kariyerine dair kararını sonunda verdi.

Ara transfer döneminin sürpriz takımı Fenerbahçe Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden olan Jean-Philippe Mateta, geleceğine dair kararını verdi.

Crystal Palace'ta ayrılmak isteyen Jean-Philippe Mateta, geleceği için kararını verdi.

İngiliz ekibine takımdan ayrılmak istediğini bildiren Mateta, Suudi Arabistan'a transfer olmak istemiyor. Aston Villa ve Juventus ile yapılan görüşmelerin ardından Mateta, Ocak ayında transfer olmayı umuyor ve karar artık kulübü Crystal Palace'ın elinde.

Romano'nun haberine göre Fransız golcü, Premier Lig'de kalmak veya İtalya Serie A'ya gitmek istiyor. Crystal Palace forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki Mateta, 10 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.

