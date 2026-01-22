Şeref yoksunu kaçaktan hadsiz tehdit! Türk milletini

Türkiye aleyhindeki faaliyetleri ve terör odaklarıyla olan yakınlığı nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan bu sözde siyasetçi, saklandığı delikten Türk milletine kin kustu. Kürt kökenli kardeşlerimizi kendi kirli emellerine alet etmeye kalkan Baran, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alarak, "Pişman olacaksınız, bize muhtaç olacaksınız" diyerek haddini aşan ifadeler kullandı.

Devletin bölgedeki huzur ve güven operasyonlarından rahatsız olan karanlık odakların borazanlığını yapan kaçak şahıs, hayali sözde "Büyük Kürdistan" senaryolarıyla takipçilerini kışkırtmaya çalıştı.

Türk milletinin gelecekte kendilerinden "su, petrol ve et" dileneceğini iddia eden bu müptezilin sözleri, sosyal medyada "aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" yorumlarıyla alay konusu oldu.

Bin yıllık kardeşliği bozmaya gücü yetmeyenlerin, kaçtıkları ülkelerden klavye başında savurdukları bu boş tehditlerin, Türk devletinin demir yumruğu karşısında hiçbir hükmü olmadığı bir kez daha vurgulandı.