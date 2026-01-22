  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Şeref yoksunu kaçaktan hadsiz tehdit! Türk milletini

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medyada yayılan ve vatansever yürekleri ayağa kaldıran görüntülerde, yurt dışına kaçan etnik bölücü İbrahim Halil Baran’ın hezeyan dolu açıklamaları büyük tepki topladı.

Türkiye aleyhindeki faaliyetleri ve terör odaklarıyla olan yakınlığı nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan bu sözde siyasetçi, saklandığı delikten Türk milletine kin kustu. Kürt kökenli kardeşlerimizi kendi kirli emellerine alet etmeye kalkan Baran, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alarak, "Pişman olacaksınız, bize muhtaç olacaksınız" diyerek haddini aşan ifadeler kullandı.

Devletin bölgedeki huzur ve güven operasyonlarından rahatsız olan karanlık odakların borazanlığını yapan kaçak şahıs, hayali sözde "Büyük Kürdistan" senaryolarıyla takipçilerini kışkırtmaya çalıştı.

Türk milletinin gelecekte kendilerinden "su, petrol ve et" dileneceğini iddia eden bu müptezilin sözleri, sosyal medyada "aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" yorumlarıyla alay konusu oldu.

Bin yıllık kardeşliği bozmaya gücü yetmeyenlerin, kaçtıkları ülkelerden klavye başında savurdukları bu boş tehditlerin, Türk devletinin demir yumruğu karşısında hiçbir hükmü olmadığı bir kez daha vurgulandı.

HİZİPSAVAR

tarihe bir bak biz ölürüz de kimseye meyl etmeyiz öğrenemediniz mi. bu kaçıncı amerikanın sizi sattığı
