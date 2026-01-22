  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin ''Grönland''a değeri biçti Danimarka'dan Grönland mesajı: Kırmızı çizgimiz Enver Aysever’in avukatından açıklama: CHP Genel Başkanlığı makamı böyle korunamaz Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj! Neler oluyor? Balıkesir'in Sındırgı'da korkutan ikinci deprem Trump'tan NATO ile Grönland açıklaması: Anlaşma çerçevesi oluşturduk Erdoğan'dan Brezilya lideri Silva'ya takdir TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye mesajı: Sonuna geldik Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kaydını ortaya çıktı! Özgür Özel "İBB Borsası" iddiasını nasıl uydurdu?
Gündem NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında!
Gündem

NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında!

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) bugün tarihi bir görüşme gerçekleşti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek ittifakın sarsılmaz birliği üzerine kritik açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, Avrupalılara her zaman ABD'nin NATO'ya bağlı kaldığını vurguladığını belirterek, ‘tek rahatsız edici durumun’ Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu fakat bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü bildirdi. Rutte, Trump'ın ‘ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu’ açıklamasıyla ilgili, “Size şunu söyleyeyim, yardıma koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı. ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle olacağından emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

22 Ocak 1901: Cemâleddin Abdullah Efendi'nin (Osmanlı Hukukçusu, Mısır Kadısı)
22 Ocak 1901: Cemâleddin Abdullah Efendi'nin (Osmanlı Hukukçusu, Mısır Kadısı)

Tarih

22 Ocak 1901: Cemâleddin Abdullah Efendi'nin (Osmanlı Hukukçusu, Mısır Kadısı)

Trump'tan NATO ile Grönland açıklaması: Anlaşma çerçevesi oluşturduk
Trump'tan NATO ile Grönland açıklaması: Anlaşma çerçevesi oluşturduk

Dünya

Trump'tan NATO ile Grönland açıklaması: Anlaşma çerçevesi oluşturduk

Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj!
Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj!

Dünya

Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj!

ABD'de resmi ku klux klan'a doğru! ICE polislerine evlere baskın izni
ABD'de resmi ku klux klan'a doğru! ICE polislerine evlere baskın izni

Dünya

ABD'de resmi ku klux klan'a doğru! ICE polislerine evlere baskın izni

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Korkunun gözünü seveyim nelere kadir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23