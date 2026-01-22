NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, Avrupalılara her zaman ABD'nin NATO'ya bağlı kaldığını vurguladığını belirterek, ‘tek rahatsız edici durumun’ Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu fakat bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü bildirdi. Rutte, Trump'ın ‘ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu’ açıklamasıyla ilgili, “Size şunu söyleyeyim, yardıma koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı. ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle olacağından emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.