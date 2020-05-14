Önce İnsan Derneği, hayır için koşmaya devam ediyor

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Ramazan boyunca olağan faaliyetlerine ek olarak başta Türkiye olmak üzere savaş ve kriz bölgelerinde de çalışmalarına devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Virüs salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iş kaybına uğrayanlar vatandaşların sayısı oldukça fazla. Bu durum beraberinde birçok zorluğa kapı araladı. Özellikle kısa dönemlik ve sosyal güvencesi olmadan çalıştırılan muhacirler zor duruma düştü. Önce İnsan Derneği , koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz olarak işten çıkartılan ve durumu ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelere hayırseverlerin bağışladığı hijyen ve gıda kolilerinin dağıtımını yaptı. Bu süreçte Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (SAV)'in “komşusu açken tok uyuyan bizden bizden değildir” hadisi şerifi kılavuzluğunda hareket eden Önce İnsan Derneği ekipleri tedbirlerini alarak, her gün sahada çalışmalarını sürdürdü. Özellikle salgın nedeniyle risk altında bulunan hasta ve yaşlıların kapılarını çalarak, içerisinde çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, el sabunu ve çamaşır deterjanından oluşan hijyen paketleriyle beraber un, yağ, pirinç, şeker, mercimek, fasulye, makarna, nohut, tuz ve zeytinden oluşan temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri hasta ve yaşlılara ulaştırıldı. Dernek koronavirüs salgınının başlamasıyla beraber ihtiyaç sahiplerine maske ve el dezenfektanı yardımında bulundu.

"Kur'an'ın nuru yeryüzüne yayılsın"

Kuran-ı Kerim'in yeryüzüne indirilişinin ayı olarak Ramazan ayında başlatılan ve başarıyla yürütülen projelerden birisi hayırseverlerin 30 TL'lik bağışıyla ihtiyaç sahibi yetimler ve yetim annelerine ulaştırılan Kur'an-ı Kerim'ler oldu. İmkanları elvermediği için Kuran alamayan vatandaşlara dağıtılan Kur'an-ı Kerim'ler küçük büyük her yaştan insanın sevincine vesile oldu.

Zekat ve fitre bağışları ulaştırılıyor

Zekat "artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hâl ve övgü" anlamlarına gelir, İslami bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki kişilere verilmesi demektir. Önce İnsan Derneği, hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladıkları zekat ve fitreleri öncelikle muhtaç yetim annelerine ulaştırıyor. Zekât, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle fakirlerin hakkıdır. Dolayısıyla zekat, bu kişilere harcanmalıdır. Nakit, gıda, giyim ve barınma gibi ihtiyaçlar karşılanabilir.

Gıda kumanyaları ve ekmek dağıtımı devam ediyor

Ramazan'da başlatılan kampanyalardan biri un, yağ, şeker, pirinç, bulgur, fasulye, tuz gibi temel gıda malzemelerinden oluşan kumanya kolilerinin ihtiyaç sahipleri özellikle sosyal güvencesi olmayıp evinde bakıma muhtaç hastası, yaşlısı, engellisi olan ya da yetim annesi olup çalışma imkanı bulamayan vatandaşlara ulaştırılmasıydı. Hayırseverlerin 100 TL'lik bağışıyla destek olduğu kampanyalar sayesinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren yüzlerce yetim annesinin kapısı çalınıyor ve yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor. Önce İnsan Derneği ekibi büyük bir özveriyle ara vermeksizin, her gün yardım faaliyetlerine devam etmekte. Hayırseverlerin aylık 90 TL bağışlayarak bir yetim ailesinin bir aylık ekmek masrafını karşılamış oldukları proje de ihtiyaç sahibi annelerin yüzünü güldüren faaliyetlerden biri oldu. Aylık 3000 adetin üzerinde ekmek yetim annelerine ulaştırıldı.

Suriye sınırındaki mazlumlara sıcak iftar

Savaşın getirdiği acılar kayıplar bir yana, geride kalanların çaresizliği yüreğinde bir nebze de olsa merhamet taşıyan her insanın üzülmesine sebep oluyor. Önce İnsan Derneği, güvenli bölge olarak bilinen Suriye Kuzey İdlip'teki çadırkentler de bir göz çadırda yaşam mücadelesi verenleri unutmadı. Bu sebeple Ramazan ayı boyunca düzenli olarak tavuk, pilav, ayran ve salatadan oluşan iftar ikramı dernek ekipleri tarafından çadırlara servis edilmek suretiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin kişi başı 10 TL'lik bağışıyla desteklediği proje sayesinde binlerce savaş mağduru kadın, yaşlı ve çocuk iftarlarını sıcacık yemeklerle açabilme imkanına sahip oldu. Bölgeden gelen fotoğraf ve görüntüler hayırseverlerin oldukça duygulu anlar yaşamasına sebep olmakta; zira bir yandan o bölgedeki insanların mağduriyetlerini gördükleri için hüzünleniyor; diğer yandan da kilometrelerce uzaktan olan mazlumlara iftar ikram edebilmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Yetimlere bayram sevinci

Önce İnsan Derneği bayrama sayılı günler kala, hem yurtiçindeki hem de güvenli bölgedeki çalışmalara hız kesmeden devam ederek, yetim çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediyelerini ulaştırmaya da bu haftadan itibaren başladı. Özellikle yetim çocuklar için bayramlık giysi ve ayakkabı bağışında bulunmak isteyen hayırseverler 150 TL bağışlayarak bir yetimin bayram sevincine ortak olabilir.

Bağış yapmak için:

ZİRAAT BANKASI

HESAP ADI: Önce İnsan Derneği

IBAN: TR 8200 0100 2457 8349 2260 5001