Önce insan başları, sonra mezar taşları!
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP'nin şapka inkılabıyla yaptığı zulümleri konu alan bir değerlendirmede bulundu.
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP'nin şapka inkılabından sonra yaşananlarla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
Yeni Akit Youtube Kanalı'na değerlendirmelerde bulunan Fatih Uğurlu, mezar taşlarına bile zulüm yapıldığına değindi. Uğurlu, Akit'in mezar taşları haberiyle ilgili "Önce insan başları, sonra mezar taşları" manşetini de konu aldı.