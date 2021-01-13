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Gündem Önce insan başları, sonra mezar taşları!
Gündem

Önce insan başları, sonra mezar taşları!

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP'nin şapka inkılabıyla yaptığı zulümleri konu alan bir değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 19:29:00 -
Önce insan başları, sonra mezar taşları!

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP'nin şapka inkılabından sonra yaşananlarla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Yeni Akit Youtube Kanalı'na değerlendirmelerde bulunan Fatih Uğurlu, mezar taşlarına bile zulüm yapıldığına değindi. Uğurlu, Akit'in mezar taşları haberiyle ilgili "Önce insan başları, sonra mezar taşları" manşetini de konu aldı.

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