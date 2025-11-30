  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam 4 kişi dumandan etkilendi! Neredeyse her evde var aman dikkat
Yaşam

4 kişi dumandan etkilendi! Neredeyse her evde var aman dikkat

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
4 kişi dumandan etkilendi! Neredeyse her evde var aman dikkat

Ordu Altınordu’da elektrikli battaniye sebebiyle çıkan yangın, aynı aileden 4 kişiyi hastanelik etti. Uzmanlar bu yaygın ürünün ciddi risk taşıdığı konusunda uyarıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte pek çok evde kullanılan elektrikli battaniyeler sanıldığı kadar masum değil. Ordu’nun Altınordu ilçesinde gece saatlerinde elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangın büyük paniğe neden oldu.

 

2 saatlik mücadele

 

Akçatepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan, Olgun, Coşkun, Ebru ve Gönül Aydemir, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerin incelemesinde, yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.

8 katlı binadaki yangında 1 kişi öldü
8 katlı binadaki yangında 1 kişi öldü

Gündem

8 katlı binadaki yangında 1 kişi öldü

Bolu’da ormanlık alanda yangın çıktı
Bolu’da ormanlık alanda yangın çıktı

Yerel

Bolu’da ormanlık alanda yangın çıktı

Yangın tehlikesi aylar önce bildirilmiş
Yangın tehlikesi aylar önce bildirilmiş

Aktüel

Yangın tehlikesi aylar önce bildirilmiş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23