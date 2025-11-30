4 kişi dumandan etkilendi! Neredeyse her evde var aman dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte pek çok evde kullanılan elektrikli battaniyeler sanıldığı kadar masum değil. Ordu’nun Altınordu ilçesinde gece saatlerinde elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangın büyük paniğe neden oldu.

2 saatlik mücadele

Akçatepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan, Olgun, Coşkun, Ebru ve Gönül Aydemir, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerin incelemesinde, yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.