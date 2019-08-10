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Önce evin anahtarını sonra evdeki altın ve para dolu çelik kasayı çaldılar

Gaziantep’in Arıl Mahallesi’nde misafir olarak gittikleri evin anahtarını çalan iki kadın ev sahibi evde yokken eve girerek içi altın ve para dolu çelik kasayı çaldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:13
Önce evin anahtarını sonra evdeki altın ve para dolu çelik kasayı çaldılar

Gaziantep’in Arıl Mahallesi’nde misafir olarak gittikleri evin anahtarını çalan iki kadın ev sahibi evde yokken eve girerek içi altın ve para dolu çelik kasayı çaldı. Şahıslar çaldıkları çelik kasayı açamayınca da çöpe attı.


Edinilen bilgiye göre ilginç hırsızlık olayı Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Sedat Kalkan’ın (65) evine misafir olarak gelen Zeynep Seda Anlar (22) ve Aybike Anlar (49) isimli iki kadın şahıs evden ayrılırken dış kapının yedek anahtarını çaldı. Sonraki gece ev sahibi evde yokken eve giren hırsızlar içerisinde bin 150 euro, 500 dolar, 66 bin TL, 8 adet 14,5 gramlık altın bilezik, 64 gramlık altın gerdanlık ve 1 çift küpenin olduğu çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.


Kasası çalınan Sedat Kalkan’ın ihbarı ile çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 kadını kısa sürede yakalayıp gözaltına alırken çalınan kasa ise Burak Mahallesi’ndeki bir çöplükte bulundu. Şahısların çaldıkları kasayı açamadıkları için çöpe attıkları belirlendi.


Hırsızlık olayını gerçekleştiren ve parmak izlerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler Zeynep Seda Anlar, Aybike Anlar ile onlara yardım eden Ferhat Anlar (31) ve Rüstem Güççük (31) yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.


Çalınan kasayla ile içindeki paralar ve ziynet eşyaları ise eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:13
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