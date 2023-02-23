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Siyaset Önce Esenler, şimdi Okmeydanı! İmamoğlu ateşle oynuyor!
Siyaset

Önce Esenler, şimdi Okmeydanı! İmamoğlu ateşle oynuyor!

Gazeteci Mehmet Barlas, muhalefetin kentsel dönüşüm projelerine nasıl karşı çıktığını anlattı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce Esenler'e dava üstüne dava açtığını, muhalefetin şimdi de Okmeydanı'da bina yenileme çalışmalarını engellemeye kalktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 11:08:00 -
Önce Esenler, şimdi Okmeydanı! İmamoğlu ateşle oynuyor!

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, muhalefetin kentsel dönüşüm çalışmalarına nasıl takoz olduğunu anlattı.

Barlas'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Yıl 2019... CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün yerle bir olan meydanda kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemiş. Miting meydanının çevresindeki evlerin hiçbiri bugün ayakta değil. Hakkını yemeyelim, Lütfü Savaş'a diğer sol örgütler de destek vermiş. Bugün deprem konusunda en fazla sesi çıkan TİP'li Barış Atay ve tiyatrocu Orhan Aydın da hasarlı binaların yenilenmesine karşı çıkanların başını çekmiş.

Sadece Lütfü Savaş değil, CHP'li yöneticiler de yıkılmak üzere olan binaların yeniden yapılmasına karşı çıkmışlar. Gerçekçi olmayan isteklerle kentsel dönüşüm hamlesini engellemişler. Bununla da yetinmeyip konuyu yargıya taşımışlar. Bu isimlerin başında eski CHP İstanbul İl Başkanı, şimdinin milletvekili Gürsel Tekin var. Tweet'lerini de silmemiş, isteyen girip bakabilir.

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de unutursak ayıp etmiş oluruz. "Kentsel dönüşüm yapacağım" diyerek 11 yıldır İzmirlileri oyalayan Tunç Soyer hâlâ İzmir için bir adım atmış değil. İzmirli kentsel dönüşüm mağdurları, Soyer'i şikâyet etmek için Kılıçdaroğlu'na gitmişler. Karşılığında ise bir ton azar işitip "Gidin devlet yapsın" tavsiyesiyle karşılaşmışlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın attığı adımlar ise yargı yoluyla engellenmiş.

İSTANBUL'DA DA ENGELLEDİLER

"Takoz" denilince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu unutmak olmaz. O da AK Partili Esenler Belediyesi'nin riskli binaları TOKİ ile birlikte yenileme hamlesine kafayı takmış. İmamoğlu, Esenler Belediyesi'ne dava üstüne dava açmış. Arkasına da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni almış. Kentsel dönüşüm karşıtlığı konusunda CHP, İyi Parti ve HDP'nin ittifak yaptığını görüyoruz. Beykoz Tokatköy'de depremde yıkılacak kaçak binaların yenilenmesi için yapılan projeye hep birlikte karşı çıkmışlar. Bunu yaparken vatandaşı ayaklandırmaktan da çekinmemişler. İyi Partili Meral Akşener ve TİP'li Barış Atay, Beykoz'a giderek elbirliğiyle halkı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı örgütlemişler. Sonuçta başarılı olmuşlar. Yargı kararlarını da arkalarına alarak bölge halkını depreme dayanıksız evlerinde yaşamaya mahkûm etmişler. Şimdi bir benzerini Okmeydanı'nda yapıyorlar. Asrın felaketinden bile hiç ders almadılar. Bu liste uzayıp gidiyor. Türkiye'de depreme dayanıksız binalarla ilgili atılan her olumlu adımda muhalif partilerin engelleyici olduğunu görüyoruz.

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Yorumlar

resat

bunlar hayrına bir işte tugla olamazlar amma her iyi işe takoz olurlar,,bunların tıyneti budur,,

Gültekin

Halk olarak biz geçmişi unutan veya unutturulup yiyen bir millet haine geldik. Gözümüzü böylesi ciddi felaketlerde mi açacağız?, sonrası tedbir almak isteyenleri halkı kışkırtarak veya mahkeme yoluna giderek(Yargının da alet edilmesi) engelleyenleri, ne çabuk unutuyoruz ki bize gerçek yaşam için hizmet yapanları göremiyoruz. Bu konuda halk olarak biz üzerimize düşeni yapmıyoruz.
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