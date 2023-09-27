Önce eleştiriyor, sonra sponsor alıyor! Gıda Dedektifi'nin oyunu bozuldu

Özsoy dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı.

İlerleyen saatlerde "Gıda Dedektifi" hesabından Musa Özsoy'un gözaltına alınmasına neden olan şikayete konu paylaşımın Ülker'le ilgili olduğu iddia edildi.

Önce karala, sonra sponsorlu içerik al

Musa Özsoy başlarda yalnızca ürün incelemesi yaptığı bağımsız hesabından daha sonra iş birlikleri yapmaya ve ücretli incelemeler yayınlamaya başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ücretli hazırlanan o içeriklerde göze batan bir olumsuz ifade yer almıyor.

Hatta, Nisan ayında eleştirdiği hazır noodle ürününü, Eylül ayında farklı markadan sponsorlu içerik alması dikkat çekiyor. İlk incelemede ‘monosodyum glutamat ve cüzi aroma’ vurgusu yapılırken ücretli içerikte aroma zenginliği ve ‘Helal sertifika’ taşıdığının altı çiziliyor. Örneğin iki üründe de palm yağı bulunuyor - ki Musa Özsoy, bu katkı maddesine olan karşıtlığını her fırsatta belirtiyor - ancak sponsorlu içerikte bu sadece 'içindekiler' kısmında yazılmış, zararları hakkında bir bilgi bulunmuyor...

Sponsorsuz olarak incelenen ve eleştirilen üründe ‘emülgatör’ katkısı göze sokuluyor, aynı katkı sponsorlu içerikte de mevcut ancak cümle içerisinde göstermelik olarak yazılması dikkat çekiyor.

Musa Özsoy'un ücretli iş birliği kapsamında sitesinde incelemesini yayınladığı onlarca ürün bulunuyor.

Ton balığı çıkmazı

Geçmişte TMMOB ile aralarında geçen tartışma ile gündeme gelen Özsoy (Gıda Dedektifi) ‘un, ton balığı incelemesi dikkat çekti.

Ağustos 2023’te sponsorlu (ücretli) içerik olarak yayınladığı Ton Balığı incelemesinde, "Bu bir Sponsorlu içerik yayınıdır. Sponsorlu içerik yayınlarımız, firmaların talebi doğrultusunda belirlenen ürünlerin marketlerde/eczanelerde tarafımızca bizzat tespit edilerek incelenmesiyle oluşturulur. Sponsorlu içerik yayınları Gıda Dedektifi’nin bir gelir modeli olup, ücret karşılığında hazırlanmakta, öznel öneri ya da yorumlar içermeksizin tarafsız ve bağımsız yayıncılık ilkesinden ayrılmadan takipçilerimize sunulmaktadır." notunu düşerek;

“Market raflarında genel olarak konservede görmeye alıştığımız ton balıklarını tek kullanımlık pratik paketlerde de görüyoruz. Bugün özel inceleme kapsamında Dardanel Zeytinyağlı Ton Balığı ürününü 80 gr’lık poşet ambalaj üzerinden inceleyeceğiz. Ürünün konserveye benzer şekilde yaklaşık 2,5 yıl raf ömrü olduğu görülüyor. İlk olarak üründe ton balığı, zeytinyağı ve tuz haricinde herhangi bir bileşen bulunmadığını görüyoruz. Üründeki ton balığı ve zeytinyağı oranları yüzdesel olarak beyan edilmezken, besin değerleri tablosunda 100 gr’da 18,8 gr yağ bulunduğunu anlıyoruz. Bu oranın kısmen ton balığından gelen yağ ile birlikte zeytinyağı oranını olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan üründe zeytinyağından gelen düşük doymuş yağın etkisiyle 100 gr’da 3,1 gr doymuş yağ bulunuyor. Ürün bu haliyle 80 gr’lık tek pakette 15 gr yağ içerirken, tek paketteki doymuş yağ oranı da 2,5 gr olarak hesaplanıyor. Bu haliyle üründen alınan kalorinin %9,8’i doymuş yağdan geliyor.

Ürün 100 gr’da ton balığından gelen 27 gr protein içerirken, bu da tek pakette 21,6 gr protein olduğunu gösteriyor. Üründen alınan kalorinin %38’i proteinden geliyor. Ürün 100 gr’da 230 mg Omega-3(EPA+DHA) içerirken, bu da 80 gr’lık tek pakette 184 mg Omega-3(EPA+DHA) olduğunu gösteriyor. Son olarak ürünün 100 gr’da 1,7 gr tuz içerdiğini, bunun da tek pakette 1,4 gr tuz demek olduğunu söyleyelim. Üründe ayrıca konservedeki çeşide benzer olarak herhangi bir koruyucu katkı maddesi ya da aroma verici bileşen olmadığını belirtelim. #NeYediğiniziBilin” ifadelerine yer verdi. Yapılan içerik tanıtımında ise söz konusu ürünün paketleme işleminden bahsedilmiyor.

Sosyal medyada viral olan görüntüler

Bir ürün tanıtımında içerikle beraber paketleme ve tedarik süreçlerinden bahsetmek tüketiciye güven verir.

Söz konusu tanıtımda paketleme ve tedarik sürecinden bahsedilmezken, 2021 yılında çokça paylaşılan video akıllara geldi.

2021 yılında Dardanel ton balığın hijyenik ortamdan oldukça uzak yapılan paketleme işlemi tüketicinin dikkatini çekmişti.

Ürün incelemesi yapan Gıda Dedektifi'nin paketleme detaylarına neden yer vermediği ise merak konusu...