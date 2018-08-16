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'Önce dürüst olacağız' diyen CHP'li Başkan: Seçim sonuçları bizi mutlu etmedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 'Önce dürüst olacağız' dedi ve ekledi: 24 Haziran seçim sonuçları bizi mutlu etmedi

16 Ağustos 2018 Perşembe 21:22
'Önce dürüst olacağız' diyen CHP'li Başkan: Seçim sonuçları bizi mutlu etmedi

CHP İzmir İl Başkanlığı Danışma Kurulu'nda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 24 Haziran seçim sonuçlarının kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

İYİ PARTİ VE HDP'YE OY GEÇİŞLERİ OLDU

Yücel, açılışta yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da çok farklı dinamikleri olan bir seçim yaşadıklarını, İYİ Parti ve HDP'ye oy geçişlerinin yaşandığın ifade etti.

"SEÇİM SONUÇLARI BİZİ MUTLU ETMEDİ"

Seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Deniz Yücel, "Önce örgütümüze karşı dürüst olacağız, sonra seçmenimize karşı dürüst olacağız, halkımıza karşı dürüst olacağız ama her şeyden önce kendimize karşı dürüst olacağız. 24 Haziran seçim sonuçları bizi mutlu etmedi." dedi.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 21:22
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Deniz Yücel
  3. İYİ Parti
  4. İzmir
  5. HDP
  6. CHP

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