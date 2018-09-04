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Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 kişi öldü

İzmit'te, kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce durakta otobüs bekleyen gence, ardından da beton elektrik direğine çarptı. Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen yaya ile beton direğin üzerine düştüğü sürücü hayatını kaybetti.

04 Eylül 2018 Salı 15:04
Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 kişi öldü

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 41 RH 707 plakalı hafif ticari araç, durakta otobüs bekleyen yayaya çarptı. 

Araç, önünde sürüklediği gençle birlikte yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, beton elektrik direği hafif ticari aracın üzerine devrildi. Yaya, beton elektrik direği ile araç arasında, sürücü ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü ve gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İtfaiye ekipleri, cesetleri sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ölen iki kişinin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:04
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