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Yaşam Önce çaldı sonra pişman oldu! Hırsızlık yapan turist kendini böyle savundu
Yaşam

Önce çaldı sonra pişman oldu! Hırsızlık yapan turist kendini böyle savundu

Yeniakit Publisher
2024-07-21 08:30:00 -

İzmir Çeşme'de hırsızlık yapan turist, çaldığı elbisenin parasını gönderdi ve iş yeri sahibinden özür diledi. Turistin savunması ise şaşırttı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişman olduğunu hırsızlık yaptığı iş yeri sahibine maille belirten turist, 'Evrenden intikam almak için' elbise çaldığını söyledi.

Olay geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da meydana geldi. Bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Pişman oldu parasını gönderdi

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi. Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.

Evrenden intikam almak istemiş

Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.
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