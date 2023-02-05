Önce 'Büyük Yetenek' de, sonra kirala! Yeni moda bu...

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfere de büyük mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra vedalaşılacak futbolcular da gündemde. Galatasaray yeni sezon öncesi transfer ettiği ve toplam 7.75 milyon euro ödeyip sadece 1 gollük katkı aldığı 2 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Taraftarlar yönetimin bu kararına şaşırırken, gelen teklifler de ortaya çıktı.

Transferde büyük oynamaya devam eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Takımdan ayrılacak isimler üzerinde de çalışmalar yapan Cimbom'dan flaş bir karar çıktı. 2022-23 sezonu öncesinde kadroya katılan 2 yıldızla sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Galatasaray 2 yeni transferiyle vedalaşmaya hazırlanırken söz konusu oyuncular için toplam 7.75 milyon euro bonservis ödendi. Galatasaray iki futbolcudan sadece 1 gollük katkı alabildi. Akşam'a göre; Sarı-Kırmızılıların bu sezonki planları arasında yer almayan 2 futbolcuya gelen teklifler de şekillenmeye başladı.

Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Yusuf Demir ve Mathias Ross'u kiralama kararı aldı. Yusuf Demir'e Kasımpaşa ve Ümraniyespor talip olurken transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun ailesi söz konusu teklifleri reddetti. 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ayrılacaksa da Avrupa'ya gitmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar genç futbolcuya 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray'ın bu sezon için gözden çıkardığı diğer isim Mathias Ross. Sarı-Kırmızılıların 1.75 milyon euroya transfer ettiği oyuncu da geniş kadroda kaybolan isimlerden oldu. Galatasaray 22 yaşındaki stoperi düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamak istiyor.

2 futbolcuyla da birkaç gün içinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.