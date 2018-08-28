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Önce bıçakladı sonra suni tenefüs yaptı

Karaman'da aralarında kavga çıkan iki kişiden biri diğerini bıçaklayarak yaraladı, ardından yaraladığı kişiye suni tenefüs yaparak kurtarmaya çalıştı.

28 Ağustos 2018 Salı 08:35
Önce bıçakladı sonra suni tenefüs yaptı

Alınan bilgiye göre, Karaman - Ereğli karayolunun 20. kilometresi TOKİ Yeşildere köy konutları yanında iki gurup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf Koçaker (22) ile Mehmet Sekmen(22) bıçaklarla bir birlerine saldırdı. Olayda Koçaker koltuk altına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Koçaker'e kalp masajı uygularken, kendisi de bıçakla yaralanan Sekmen, kendi bıçakladığı şahsa suni teneffüs yapıp, ambulansa bindirilmesine yardımcı oldu. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Koçaker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Sekmen ise tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 08:35
  1. Karaman
  2. bıçaklı kavga
  3. suni tenefüs

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