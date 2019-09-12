Önce bebeğini nehre attı, sonra bara gidip içki içti!
İçki hayat karartmaya devam ediyor. 22 yaşındaki baba, 11 aylık bebeğini Irwell Nehri'ne attı, ardından hiçbir şey olmamış gibi bara gidip içki içerek eğlendi.12 Eylül 2019 Perşembe 19:52
İngiltere'nin Manchester eyaletinde 22 yaşındaki baba Zak Bennett-Eko, geçtiğimiz gün bebeğinin annesi ile şiddetli bir tartışma yaşadı.
Bebeğini nehre attı
Bennett-Eko, tartışma sonrası öfkelendi. Ardından 11 aylık bebeğini alan baba, onu canice nehre attı.
Bara gidip içki içti
Baba, olayın ardından da hiçbir şey olmamış gibi yakındaki bir bara gitti ve kendisine içki söyledi.
Bebek hayatını kaybetti
Bebeğin nehirde görülmesi üzerine çok sayıda kişi onu kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Küçük bebek, hastanede hayatını kaybetti. Bardaki bir görgü tanığı, bara polislerin gelerek bir bebeğin nehirde boğulduğunu söylediğini, ancak baba Bennett-Eko'nun tepkisiz bir şekilde olanları izlediğini ifade etti.
"Evet hayattayım ama keşke ölseydim diyorum"
Talihsiz bebeğin ölümü sonrası annesi, Facebook'tan bir mesaj attı. Anne mesajında, "Ben bugün bebeğimi kaybettim. Küçük oğlumu seviyordum ve onun için her şeyi yaptım. Acil servise ulaşana kadar çocuğumun öldüğünü bile bilmiyordum. Onunla saatlerce oturduk, tuttuk, öpüştük ve sonra ayrıldım. Çocuğum, dünyam için yas tutmama izin verin. Evet hayattayım ama keşke ölseydim diyorum." dedi.
Cani baba gözaltında
Baba ise olayın ardından cinayet suçlaması ile gözaltına alındı.
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