Önce bebeğini nehre attı, sonra bara gidip içki içti!

İngiltere'nin Manchester eyaletinde 22 yaşındaki baba Zak Bennett-Eko, geçtiğimiz gün bebeğinin annesi ile şiddetli bir tartışma yaşadı.

Bebeğini nehre attı

Bennett-Eko, tartışma sonrası öfkelendi. Ardından 11 aylık bebeğini alan baba, onu canice nehre attı.

Bara gidip içki içti

Baba, olayın ardından da hiçbir şey olmamış gibi yakındaki bir bara gitti ve kendisine içki söyledi.

Bebek hayatını kaybetti

Bebeğin nehirde görülmesi üzerine çok sayıda kişi onu kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Küçük bebek, hastanede hayatını kaybetti. Bardaki bir görgü tanığı, bara polislerin gelerek bir bebeğin nehirde boğulduğunu söylediğini, ancak baba Bennett-Eko'nun tepkisiz bir şekilde olanları izlediğini ifade etti.

"Evet hayattayım ama keşke ölseydim diyorum"

Talihsiz bebeğin ölümü sonrası annesi, Facebook'tan bir mesaj attı. Anne mesajında, "Ben bugün bebeğimi kaybettim. Küçük oğlumu seviyordum ve onun için her şeyi yaptım. Acil servise ulaşana kadar çocuğumun öldüğünü bile bilmiyordum. Onunla saatlerce oturduk, tuttuk, öpüştük ve sonra ayrıldım. Çocuğum, dünyam için yas tutmama izin verin. Evet hayattayım ama keşke ölseydim diyorum." dedi.

Cani baba gözaltında

Baba ise olayın ardından cinayet suçlaması ile gözaltına alındı.