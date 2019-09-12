0553 313 94 23

Önce bebeğini nehre attı, sonra bara gidip içki içti!

İçki hayat karartmaya devam ediyor. 22 yaşındaki baba, 11 aylık bebeğini Irwell Nehri'ne attı, ardından hiçbir şey olmamış gibi bara gidip içki içerek eğlendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 19:52
Önce bebeğini nehre attı, sonra bara gidip içki içti!

İngiltere'nin Manchester eyaletinde 22 yaşındaki baba Zak Bennett-Eko, geçtiğimiz gün bebeğinin annesi ile şiddetli bir tartışma yaşadı.

Bebeğini nehre attı

Bennett-Eko, tartışma sonrası öfkelendi. Ardından 11 aylık bebeğini alan baba, onu canice nehre attı.

Bara gidip içki içti

Baba, olayın ardından da hiçbir şey olmamış gibi yakındaki bir bara gitti ve kendisine içki söyledi.

Bebek hayatını kaybetti

Bebeğin nehirde görülmesi üzerine çok sayıda kişi onu kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Küçük bebek, hastanede hayatını kaybetti. Bardaki bir görgü tanığı, bara polislerin gelerek bir bebeğin nehirde boğulduğunu söylediğini, ancak baba Bennett-Eko'nun tepkisiz bir şekilde olanları izlediğini ifade etti.

"Evet hayattayım ama keşke ölseydim diyorum"

Talihsiz bebeğin ölümü sonrası annesi, Facebook'tan bir mesaj attı. Anne mesajında, "Ben bugün bebeğimi kaybettim. Küçük oğlumu seviyordum ve onun için her şeyi yaptım. Acil servise ulaşana kadar çocuğumun öldüğünü bile bilmiyordum. Onunla saatlerce oturduk, tuttuk, öpüştük ve sonra ayrıldım. Çocuğum, dünyam için yas tutmama izin verin. Evet hayattayım ama keşke ölseydim diyorum." dedi.

Cani baba gözaltında

Baba ise olayın ardından cinayet suçlaması ile gözaltına alındı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:52
  1. Zak Bennett-Eko
  2. Manchester
  3. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kral Selman'ın kızı mafya gibi... Suudi prensese hapis cezası!
    1. Kral Selman'ın kızı mafya gibi.....
    2. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde patlama:..
    3. Okçuluk için antrenör yetiştirilecek
    4. Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesaj
    5. Önce bebeğini nehre attı, sonra bara..
    6. ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında..
    7. Sudan'da eski rejimin kamudan tamamen..
    8. Bakan Albayrak: “Merkez Bankası’nın..
    9. Pentagon'dan şirketlere Çin markajı..
    10. Küresel Mülteci Forumu Direktörü'nden..
    11. Rusya, doları bitiriyor! 2020'de..
    12. "ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret..
    13. İtalya hükümetinden "Ocean Viking"..
    14. Balkonda oynarken yere çakıldı, o..
    15. Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik..
    16. ABD'den Ukrayna'ya 141 milyon dolarlık..
    17. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    18. "Gürcistan NATO'ya katılmaya hazır"
    19. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde patlama
    20. "CNN'in haberi, klasik propaganda"
    21. Haliliye’de açılan yollarda kilitli..
    22. SPK haftalık bülteni
    23. DTİK Avrupa Girişimci Toplantısı
    24. Yalıtım çalışması çatıyı kül etti
    25. Trump’ın İsrail’in Beyaz Saray’ı..
    26. Mehmet Metiner’den Arınç’a ‘Bülent..
    27. Kastamonu’da uyuşturucu ve silah..
    28. Bahçedeki kuru otları yakmak isterken..
    29. Filenin Efeleri, Rusya’ya mağlup oldu
    30. Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi..
    Kongre öncesi Saadet Partisi’nden Karamollaoğlu kararı
    Kongre öncesi Saadet Partisi’nden Karamollaoğlu kararı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor