Önce arabulucu sonra tahkim

Protokol ile arabulucuda çözümlenemeyen ticari uyuşmazlıklar, arabulucular tarafından mahkeme yerine ISTAC’a yönlendirilecek. ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar, yaptığı açıklamada, “Bizim asıl hedefimiz ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yoluna başvurup anlaşma sağlanamayan bu yüzde 44, yani toplam 83.164 uyuşmazlık dosyasına ‘Arabuluculuk-Tahkim’ (Med-Arb) modeliyle çözüm getirmektir. Arabulucuda çözemediğimiz 83 bin dosya için diyoruz ki; ISTAC’da hızlı tahkim ile çözüm mümkün” dedi.