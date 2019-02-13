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Önce Almanya'dan sonra Fransa'dan Esed'e büyük şok!

Almanya'da, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 2 Suriyeli, insanlık suçu işlediği gerekçesiyle tutuklandı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te de Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen bir Suriyeli, aynı suçtan gözaltına alındı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:22
Önce Almanya'dan sonra Fransa'dan Esed'e büyük şok!

Almanya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 56 yaşındaki Anwar R. ve 42 yaşındaki Eyad A’nın dün Berlin ve Rheinland Pflalz eyaletlerinde gözaltına alındığı belirtildi. 2 Suriye vatandaşının, çıkarıldıkları mahkemece, insanlık suçu işledikleri gerekçesiyle, tutuklandığı aktarılan açıklamada, Suriye istihbaratının üst düzey çalışanı Anwar R.'nin, 2011 ve 2012'de Suriye'de görev yaparken, insanlara işkence yaptığı ve kötü muamelede bulunduğu kaydedildi.

En az 2 bin kişiye işkence

İnsanlık suçu işlemeye yardımcı olduğu iddia edilen Eyad A'nın ise göstericileri takip etme, evlere baskın ve işkence yapmakla suçlandığı belirtilen açıklamada, Anwar R. ve Eyad A'nın, 2 kişinin öldürülmesine ve en az 2 bin kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kalmasına karıştıkları vurgulandı.
Şam civarındaki bir kontrol noktasında görev yapan Anwar R. ve Eyad A'nın, asker kaçağı olanları, gösteri yapanları ve diğer şüphelileri tespit etme ve tutuklamakla görevli oldukları ifade edilen açıklamada, bu iki kişinin 2012’de Suriye’den ayrıldığı aktarıldı. 

Fransa'da da gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen bir Suriyeli, insanlık suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 30 yaşlarındaki Suriyelinin, başkentte gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Suriyelinin 2011-2013 yıllarında Suriye'de görev yaparken, Beşşar Esad rejiminin sivil halka yönelik işlediği insanlık suçlarına ortak olmakla suçlandığı kaydedildi.

Suriye istihbaratı için çalışan kişinin, 2013'te Suriye'den ayrıldığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:22
  1. almanya
  2. fransa
  3. Suriye

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