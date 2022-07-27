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Gündem Önce ağzını çalkala İmamoğlu! Sen Diyanet’e laf söyleyecek adam mısın?
Gündem

Önce ağzını çalkala İmamoğlu! Sen Diyanet’e laf söyleyecek adam mısın?

Göreve geldiği günden bu yana icraat değil şov yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine tiyatroculuğa soyundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 10:28:00 -
Önce ağzını çalkala İmamoğlu! Sen Diyanet’e laf söyleyecek adam mısın?

Göreve geldiği günden bu yana icraat değil şov yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine tiyatroculuğa soyundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan İmamoğlu, "Benim Diyanet İşleri Başkanım değil, inancım gereği onu kabul etmiyorum" herzelerini yumurtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 İstanbul yerel seçimlerinde ‘oyların çalındığını’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında duran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘teyit edercesine tebessüm ettiğini’ ileri sürdü.

“En büyük günah iftiradır" deyip kendisi iftira atmaktan çekinmeyen İmamoğlu, "Benim Diyanet İşleri Başkanım olamazsınız. Ben Sünni bir ailenin çocuğuyum, Müslüman’ım, şahsen benim olamazsınız. İnancım gereği Diyanet İşleri Başkanı'nı ben kabul etmiyorum, benim başkanım değil. Siyasi bir açıklama yapıp, birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız, beni temsil etmezsiniz" dedi.

 

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