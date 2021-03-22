Önce ABD şimdi de İngilizler! Türkiye sınırına konuşlandılar

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde yayın yapan haber sitelerinde yer alan habere göre; yaklaşık bir ay önce Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak için Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Dedeğaç Limanı ve bölgesine konuşlanmaya başlayan ABD ordusunun ardından bu kez de İngilizlerin bölgeye gelmeye başladığı bilgisi yer aldı.

Komutanlar Dedeağaç'ta buluşacak

Haberde, ABD'nin Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Komutanı General Christopher Cavoli ve İngiliz Ordusu Plan ve Harekat Komutanı Korgeneral Ivon Jones’un (CFA) Dedeağaç'ta bu hafta içerisinde bir araya geleceği ve ortak tatbikatın planlarını gözden geçirecekleri belirtildi.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un da Dedeağaç'ta olması beklendiği belirtildi.

Binlerce asker ve yüzlerce askeri araç Dedeğaç Limanı'nda olacak

ABD donanmasının önemli kargo gemilerinden Ocean Glory'nin de bugün akşam saatlerinde Dedeağaç Limanı'na demirlenmesinin ve bazı tekerlekli askeri araç ve konteynerleri yükledikten sonra iki gün içerisinde bölgeden ayrılacağı belirtildi.

Dedeağaç Limanı'nda bulunan 41 ABD savaş helikopterinin Mayıs ayına kadar bölgede kalmaya devam edeceği, son olarak esas hareketliğin 28 Mart-20 Nisan tarihleri arasında yaşanması bekleniyor. Tatbikat için binlerce asker ve yüzlerce askeri aracın Dedeağaç Limanı'nda toplanmaya başladığı belirtildi.