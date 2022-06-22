Önce 120 bin lirayı sonra sahibini buldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bankaların bulunduğu bölgeden geçen İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuş, kaldırımda oturan ve telefonla endişeli şekilde konuşan bir kişiyi fark etti.

Oturduğu yerden bir süre sonra kalkan kişinin poşetini unuttuğunu gören uzman çavuş, poşeti tedbirlice inceledi. Poşetin içerisinde para olduğunu fark eden uzman çavuş, yaptığı araştırma sonucunda paranın sahibini de buldu. Mutluluktan havalara uçan işçi Hikmet Kaplan, sattığı arabasının parasını bankadan çektiğini, o sırada kendisine telefon geldiğini ve kaldırıma oturarak bir süre konuştuğunu söyledi. Daha sonra bulunduğu yerden ayrıldığını ifade eden Kaplan yaşananları şöyle anlattı: “Ailevi sıkıntılarım vardı, annem ve babam hastaydı. Arabamı sattım, bankadan paramı çektim, o anda telefon geldi. Oturup bir süre konuştum, dalgınlığıma geldi, parayı orada bıraktım. Sonra paramı kaybettiğimi fark ettim, paramı ararken jandarma beni buldu ve parayı teslim etti. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi.