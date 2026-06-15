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Gündem Onca ölüme rağmen bir türlü akıllanmıyorlar! Düğün magandası yine can aldı
Gündem

Onca ölüme rağmen bir türlü akıllanmıyorlar! Düğün magandası yine can aldı

Yeniakit Publisher
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Onca ölüme rağmen bir türlü akıllanmıyorlar! Düğün magandası yine can aldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğünde açılan ateş sırasında evinin balkonunda göğsünden vurularak ağır yaralanan 77 yaşındaki Hedla Çin kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe dün akşam saatlerinde Mezopotamya Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti.

Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

CENAZESİ DİYARBAKIR’A GÖNDERİLDİ

Hedla Çin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı. Polis, Çin’e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı.

Soruşturmada, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabancanın ise ele geçirildiği belirtildi.

 

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