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Onay verildi! O ülkenin askerleri Türkiye'ye geliyor

Rusya İçişleri Bakanlığı, güvenlik görevlilerinin Türkiye'de tatil yapmasını sağlayacak olan kararı onayladı.

25 Haziran 2019 Salı 10:49
Onay verildi! O ülkenin askerleri Türkiye'ye geliyor

Rusya İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin Türkiye'de tatil yapabilmesine imkan sağlayan karar, yeni rekorlara imza atmaya hazırlanan turizmcileri sevindirdi.

Rusya, 2014'te İçişleri Bakanlığı çalışanlarının NATO ülkelerinde tatil yapmasını yasaklamış ve Türkiye'yi yasaklı ülkeler listesine almıştı. Yıllar sonra Rusya'dan müjdeli haber gelmişti ve Rusya'da İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin, Türkiye'de tatil yapabilmesine imkân sağlayan karar çıkmıştı. Bu kararın ardından sevindiren bir haber daha geldi. Rusya, polislerden sonra askerlerine de Türkiye'de tatil yapma izni vermeye hazırlanıyor.

Yasak kalktı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2014 yılında Rusya'da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere gitmesinin ve tatil yapmasının yasaklandığını anımsattı.

"Ordu için de izin çıkacak"

Son 4 yıldır Rus polisinin Türkiye'de tatil yapamadığını aktaran Ayık, bu yasağı kaldıran kararın ise geçen hafta Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev tarafından imzalandığını belirtti.

Bu kararın son derece önemli olduğuna işaret eden Ayık, şunları söyledi:

"Rusya'da yaklaşık bir milyon civarında polis teşkilatı elemanı var, aileleriyle düşündüğümüz zaman yaklaşık 2,5 milyonluk bir potansiyel. Yaklaşık bir o kadar sayıda da asker, ordu mensubu var. Ordu mensupları için henüz bir serbestlik gelmedi, sadece polisler için geldi. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki günlerde de ordu mensupları için de gelecek. Böyle bir karar alınırsa Türkiye için toplam 5-6 milyonluk yeni bir potansiyel oluşacak demektir. Bunun da önümüzdeki süreçte Rusya Federasyonu'ndan gelecek misafir sayılarına son derece olumlu katkılar yapmasını bekliyoruz."

Ayık, uzun süre Türkiye'ye gelemeyen bu insanların Türkiye'yi özlediğini vurguladı.

Kararın yeni olması nedeniyle henüz rakamlara yansımadığını ifade eden Ayık, "Sonbahar döneminden itibaren rakamlardaki yansımasını göreceğiz. Gerçek rakamsal artışları ise 2020 yılında net olarak görebiliriz. Tahminlerimize göre Rus ziyaretçi sayısında ilave minimum bir milyonluk bir artış bekliyoruz." dedi.

Turizmde çok ciddi bir hareketlilik söz konusu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Türkiye turizmi açısından önemli bir karar olduğuna dikkati çekti. Son 4 yıldır Rus polisinin farklı ülkelere yönlendirildiğini anlatan Atmaca, "Daha önceden Türkiye'de tatil yapmış Rus güvenlik görevlileri vardır, bu kişiler gerek hizmet kalitesi gerekse ürün çeşitliliği açısından yeniden ülkemizi tercih edeceklerdir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:49
  1. Ordu
  2. Rusya

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