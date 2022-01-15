On yıllardır düşmanlıkları bitmedi! Birand'ın o yayını yeniden gündemde

Yeniakit.com.tr

20 yaşındaki Enes Kara'nın hayatını kaybetmesinden sonra, malum kesim İslam düşmanlığında birbiri ile yarıştı.

Enes'in anne-babası, "Yazılıp çizlenlerle acımız ikiye katlanıyor" diye feryat etse de, tarikat ve cemaat bahanesi ile Kur'an düşmanlığı yapan çevreler, ailenin acısını hiçe sayarak acımasızca ideolojilerinin kara propogandasını sürdürdü.

Yaşanan son olay, Mehmet Ali Birand'ın yıllar önce İmam Hatip okulları ile Kur'an kursu öğrencilerini hedef almasını gündeme getirdi. Birand'ın hazırladığı dosya haberde de tıpkı bugün olduğu gibi, Kur'an düşmanlığı sergilenmişti.

'Yıllardır çığ gibi büyüyen İmam Hatip liseleri ve Kuran kursları...'

Birand, programın açılışında, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sevgili seyirciler, Türkiye'nin eğitim sistemi tartışılıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Nisan'daki ünlü toplantısının ardından yıllardır çığ gibi büyüyen İmam Hatip liseleri ve Kuran kursları da büyüteç altına alındı. İmam Hatip liseleri ve Kuran kursları aynı zamanda Refah Yol koalisyonunun kriz noktası oldu. Başbakan Erbakan, Cuma günü toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulunda 8 yıllık eğitim konusunda askerleri ikna etmeye hazırlanıyor. Biz de işte böylesi bir ortamda Türkiye'deki İmam Hatip gerçeğini araştırdık. Rıdvan Akar İstanbul'dan, Ardahan'a Türkiye'nin farklı köşelerindeki İmam Hatip liselerine girdi. Öğretmen ve öğrencilerle konuştu. İmam hatiplilerin, laik eğitim sistemi içinde nereden nereye ve kimler zamanında geldiğini, İmam Hatiplilerin okullarını nasıl savunduğunu inceledi. Bu dosyada İmam hatiplileri ilk kez kendi ağızlarından dinleyeceksiniz. Kendi dışlarındaki dünyaya nasıl baktıklarını göreceksiniz. İşte Türkiye'nin İmam Hatip gerçeği...