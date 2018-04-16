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Ön şartsız, kurasız! TOKİ 185 liradan başlayan taksitlerle6 bin 853 konut yapacak

TOKİ, dev bir adım atıyor. Kurum, 38 ilde toplam 6 bin 893 konut satışa çıkartıyor. Satış fiyatları 55 bin TL’den başlıyor. Satışta taksitlerin alt limiti ise 185 TL. TOKİ Başkanı Ergün Turan, satışların ön şartsız, kurasız ve başvuru sırasına göre yapılacağına dikkat çekiyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:25
Ön şartsız, kurasız! TOKİ 185 liradan başlayan taksitlerle6 bin 853 konut yapacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, önceliklerinin alt ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirtti.

Son 3,5 yıldır inşa edilen konutların yüzde 95’inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98’inin alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlardan oluştuğunu aktaran Turan, şu anda Türkiye’nin 38 ilinde 6 bin 893 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 55 bin liradan, taksitlerin ise aylık 185 liradan başladığını söyledi.

ÖN ŞARTSIZ, KURASIZ

Konutların ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını bildiren Turan, vatandaşların ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini anlattı.

Turan, Türkiye’nin dört bir yanında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik sosyal konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

“İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır ‘dost eli’ yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır. Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın sevincine, izlediğimiz, fotoğraflarını gördüğümüz kura çekimlerinde şahitlik ediyoruz. Milletimizin sevinç gözyaşları, o mutluluk, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımıza 2018 yılında da hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda 38 ilde yer alan 6 bin 893 konutumuz kira öder gibi taksitle açık satışta.”

TOKİ’ye başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini hatırlatan Turan, “Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın satışları netliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecektir” bilgisini verdi. Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını aktaran Turan, başvuru şartlarının satışa sunulan projelere göre değişiklik gösterebildiğini de vurguladı. Turan, TOKİ’nin 1984 yılında kuruluşundan 2002 yılına kadar 43 bin konut üretebildiğini söyleyerek, “Son 14 yılda 822 bin konut üreten bir kurum haline geldik. 2016 yılında 65 bin konut ürettik, 2017 yılını ise 60 bin konutla kapattık. 2018 yılında da konut üretimlerimize hızla devam ediyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:25
  1. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan

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