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Gündem Ön cama yansıdı! CHP'den yandaş anketçiye kıyak
Gündem

Ön cama yansıdı! CHP'den yandaş anketçiye kıyak

CHP lehine yaptığı anketlerle bilinen Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezinin başkanı Kemal Özkiraz'ın, anketlerini yaparken resmi araçlar kullandığı ortaya çıktı. Özkiraz'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesine ait resmi araçla gezdiği ön cama yansıyan görüntüyle gözler önüne serildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:50:00 - 2020-11-28 16:52:35
Ön cama yansıdı! CHP'den yandaş anketçiye kıyak

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz'ın, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla il dışına çıkması tepki topladı.

Özkiraz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'dan şortla çıktım, Kulu'da kara yakalandım" ifadelerini kullandı. beyazgazete'nin haberine göre; Özkiraz, bu paylaşımına bir de fotoğraf ekledi. Fotoğrafta ön cama yansıyan logolu yazı dikkat çekti.

Ekran yaklaştırılarak bakıldığında, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Özkiraz'ın ön camına yansıyan yazının Antalya Büyük Şehir Belediyesi resmi aracının kartı olduğu görüldü.

Özkiraz'a hangi görev için belediyenin resmi aracının verildiği, Özkiraz'ın hangi görev için şehir dışına bu resmi araç ile çıktığı bilinmiyor. Ayrıca Özkiraz'ın daha önce başka CHP'li belediyelerde benzer bir duruma karışıp karışmadığı merak ediliyor.

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