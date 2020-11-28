Ön cama yansıdı! CHP'den yandaş anketçiye kıyak

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz'ın, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla il dışına çıkması tepki topladı.

Özkiraz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'dan şortla çıktım, Kulu'da kara yakalandım" ifadelerini kullandı. beyazgazete'nin haberine göre; Özkiraz, bu paylaşımına bir de fotoğraf ekledi. Fotoğrafta ön cama yansıyan logolu yazı dikkat çekti.

Ekran yaklaştırılarak bakıldığında, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Özkiraz'ın ön camına yansıyan yazının Antalya Büyük Şehir Belediyesi resmi aracının kartı olduğu görüldü.

Özkiraz'a hangi görev için belediyenin resmi aracının verildiği, Özkiraz'ın hangi görev için şehir dışına bu resmi araç ile çıktığı bilinmiyor. Ayrıca Özkiraz'ın daha önce başka CHP'li belediyelerde benzer bir duruma karışıp karışmadığı merak ediliyor.