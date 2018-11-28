THY- Euroleague
0553 313 94 23

On bir aylık bebeğin gelişim özellikleri

On bir aylık bebeğin özelliklerini sizler için derledik...

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:00
On bir aylık bebeğin gelişim özellikleri

Emeklemesi başlangıçta güvensiz ve gelişigüzeldir. Sağ kol, sağ ayak, sol kol, sol ayak, ritmik şekilde yer değiştirir. El ve ayakların, boyun ve omuzların koordinasyonu sonucu tam bir emekleme yapılır.

Oturduğunda dengesini kaybetmez.

Tutunarak ayağa kalkma biraz daha geliştiğinde, vücudun yükünü ayaktan ayağa nakledebilir. Eşyalara tutunarak yan yana gitme, yani sıralama başlar. Ellerinden tutulduğunda öne doğru adım atmaya başlar. Adımlar çekingen ve kararsızdır.

Cisimlerin varlığını hatırlama, bellekte tutma yeteneği belirgindir. Bir kabın altına konarak, saklanan bir oyuncağın yerini hatırlar. Onu bulur, tekrar saklar ve eğlenir. Kendi başına yeme-içme gayreti, idrar ve büyük tuvalet kontrolü, bu ayın en önemli sosyal davranışıdır. Bunlar kendine yetmeyi öğrenmeye başlamasının ilk adımlarıdır. Su içerken bardağı iki eliyle yakalar. Ancak dışarıdan hafif dokunarak yardımcı olmak gerekir.

Heceleri ve sesleri ilk defa konuşmaya başlar. Mama getirilirken, “mama” der; araba sesi duyunca, “düüt” sesi çıkarır. Bu sesler, geç konuşan çocuklarda, daha sonraki aylarda duyulmaya başlanır.

Çocuk, kelimeleri ve mimikleri anlamaya başladığında, yasaklara da tepki göstermeye başlar. Hayır, sözünü duyunca birden durur, ama yasakları çabuk unutuverir. Çok tekrarlamak, öğrenmeyi kolaylaştırır.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 08:00
  1. on bir aylık bebek gelişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çok konuşulacak bir iddia: Kaşıkçı cinayeti iktidar savaşının sonucu
    1. Çok konuşulacak bir iddia: Kaşıkçı..
    2. İki katı para isteyen var! İndirim şart
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Kara yollarında son durum
    5. Türkiye'ye karşı küstah savaş..
    6. Milyonlarca emekliye kredi müjdesi
    7. BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı..
    8. On bir aylık bebeğin gelişim özellikleri
    9. Edirne sele teslim
    10. Türkiye yeni özel kuvvet kuruyor!
    11. TBMM'de resmen kabul edildi! 1 Ocak..
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. Twitter’dan haberi vermiş
    14. ABD, BM Genel Kurulu'na Hamas tasarısı..
    15. İttifak başlamadan sona eriyor… ‘3..
    16. Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    17. Akaryakıt indirimiyle ilgili flaş..
    18. Almanya'ya işçi götürecek firmadan..
    19. Sancaktepe’de asker şehit olmuştu… O..
    20. On aylık bebeğin gelişim özellikleri
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi