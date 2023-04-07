On binlerden Filistin’e destek mesajı

İşgalci İsrail’inönceki gece Mescid-i Aksa'ya düzenlediği kanlı baskın, sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye genelinde teravih namazı sonrası düzenlenen basın açıklamalarıyla protesto edildi. Genç İHH’nın öncülük ettiği basın açıklamalarına on binlerce kişi katıldı. Basın açıklamalarının İstanbul ayağı, Fatih Camii avlusunda gerçekleştirildi.

Binlerce Kudüs sevdalısı, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alanda hazır bulundu. Basın açıklaması boyunca sık sık tekbirler getiren katılımcılar, “Kahrolsun İsrail”, “Filistin’e selam, direnişe devam”, “Katil İsrail, Filistin’den defol”, “Mescid’i Aksa yalnız değildir” sloganları attı.

“Saldırılar İsrail’in politikasının bir parçası”

Basın açıklamasını Genç İHH Başkanı Muhammed Cihat Çelik yaptı. İsrail’in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve Kıble Mescidi'ne sığınan sivillere ses bombası ve plastik mermiyle saldırdığı hatırlatılan açıklamada, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ve 400’e yakın kişinin ise gözaltına alındığı hatırlatıldı. İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirme planıyla Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıların tamamen yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail, sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istiyor. Sistematik saldırılar, İsrail’in geçmişten gelen politikalarının bir parçasıdır. Filistinliler, hâlâ Nekbe’yi yaşamaya devam ediyor. Bu felakete son verilmesi gerekiyor” denildi.





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“İsrail; kadın, çocuk ve yaşlı ayırmaksızın saldırıyor”

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya baskın yapmasının ardından ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırıda bulunduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Bu hunharca saldırı, İsrail’in bölgeye uygulamış olduğu sistematik saldırılardan biridir. İnsan hakları konusunda sık sık dünya kamuoyuna mesaj veren İsrail; iki yüzlü tavrını bir kez daha gösterdi. İsrail; kadın, çocuk, yaşlı demeksizin herkesi hedef alıyor.”

“Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları ellerinden alınıyor”

Açıklamada, İsrail’in kendi içinde tarihindeki en büyük protestoları yaşadığı hatırlatılarak, “İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa’yı ve Müslümanları hedef alarak gündemi değiştirmek istiyor. Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları, Siyonistler tarafından ellerinden alınıyor. İsrailli siyasetçiler, tapınak gruplarına destek vererek Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılara öncülük ediyorlar. İtikâfta bulunan Filistinliler; saldırıya uğruyor, ibadet etmeleri engelleniyor ve tutuklanıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

“Kudüs her zaman Müslümanların gündeminde olmalı”

Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın sadece saldırı olduğunda değil, her zaman Müslümanların gündeminde olması gerektiğinin altı çizilen açıklama şöyle devam etti: “Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimiz'in peygamberlere imamet ettiği ve miraca yükseldiği yerdir. Mescid-i Aksa’yı ve Kudüs’ü asla yalnız bırakmayacağız. İşgali asla ve asla normal görmemeliyiz. İşgalin karşısında yapılması gereken ve yapabileceğimiz çok şey var. İslam dünyasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, yapılacakların en başında geliyor. Buradan kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyoruz. Bir araya gelelim ve İsrail’in kirli planlarını hep beraber bozalım! Seferber olalım. Teyakkuzda olalım. Meydanlara inelim. Hep beraber Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü yalnız bırakmayalım.”

“Müslümanlar tek yürek, tek vücut olmalı”

Basın açıklamasının ardından Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür konuştu. Songür, bundan sonraki süreçte İsrail’in Mescid-i Aksa’daki baskınlarını artırabileceğini söyleyerek, uluslararası dünyaya önlem almaları için çağrıda bulundu. Songür, “İşgalci İsrail güçlü olduğu için değil İslam dünyası dağınık olduğu için saldırabiliyor. Müslümanlar tek yürek, tek vücut olmalı” dedi.

STK başkanları söz aldı

Songür’ün ardından söz alan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Genç Hareket Başkanı Abdullah İlhan, Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kutlay ve Milli Türk Talebe Birliği Genel Sekreteri Tahsin Başarı da İsrail’in saldırılarını kınayarak Filistin’e destek mesajı verdiler.

“Kudüs bizim için iman meselesidir”

Eylemin son bölümünde ise Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım konuşma yaptı. Yıldırım, cihadın her bir Müslümanın yüreğinde bir sevda halinde olması gerektiğini belirterek, “Şehadeti dualarımızın başına getirmeliyiz. Kudüs, bizim için şehirlerden bir şehir değil; onur meselesidir, iman meselesidir. Mekke bizim aklımızdır, Medine kalbimiz, Kudüs gözümüz, İstanbul ise elimizdir. Gözümüzdeki hançeri inşallah İstanbul çıkaracak. Allah bizi özgür Kudüs’te buluştursun” dedi.

Eylem, Yıldırım’ın yaptığı duanın ardından sona erdi.