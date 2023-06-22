On binlerce yıkım ve can kaybı yaşanacak! İstanbul'un en riskli 3 ilçesi açıklandı!

Olası 'Büyük Marmara Depremi'nin, İstanbul'a etkisine yönelik bilinmezlikler sürerken, endişe veren açıklama geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçe, "İstanbul'da Ocak 2023 itibarıyla toplam 142 riskli alanda, 207 bin riskli yapı" ifadelerini kullanması, tedirginik yaratırken, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’nin en riskli ilçeler olarak telaffuz edilmesi gözleri bu bölgelere çevirdi.

Olası 'Büyük Marmara Depremi'nin İstanbul ilçelerine etkisine yönelik kentin röntgenini gösteren en önemli çalışmayı "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitabı" oluşturuyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı ile İBB ortaklığında hayata geçirilen kapsamlı raporlarda, riskli binaların 40’nın bulunduğu belirtilen Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’nin durumuna da değiniliyor.

YÜZDE 5.4'Ü AĞIR VE ÇOK AĞIR HASAR ALACAK

Raporda, Marmara açıklarında olası 7.5 büyüklüğündeki bir depremde, Esenyurt’taki binaların yüzde 38’inin hafif, 20’sinin orta, yüzde 4’ünün ağır ve yüzde 1.4’ünün de çok ağır hasar göreceği ifade edilirken, "Esenyurt’ta, analiz edilen toplam bina sayısı 38 bin 685’tir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir" deniliyor.

BAĞLARÇEŞME, İNCİRTEPE, NAMIK KEMAL'E DİKKAT!

Raporda ilçedeki 563 binanın çok ağır hasarlı, bin 768 binanın ağır hasarlı, 7 bin 911 binanın orta hasarlı, 14 bin 672 binanın ise hafif hasarlı olacağına yer verilirken, sarsıntıdan en çok etkilenecek mahalleler ise, Bağlarçeşme, İncirtepe, Namık Kemal, Saadetdere olarak sıralanıyor. Olası 7.5 büyüklüğündeki bir depremde ilçede bin 3 can kaybı olacağı, ağır yaralı sayısının 543, hastanede tedavi göreceklerin sayısı 2 bin 789, hafif yaralı sayısı da 5 bin 441 olarak tahmin ediliyor. Deprem sonrası Esenyurt genelinde 67 bin 410 kişi için barınma ihtiyacı doğacağına da dikkat çekilen raporda, ağır hasarlı binaların yollardaki araç geçişine izin vermeyeceğinin de altı çiziliyor.

B.ÇEKMECE'DE EN AZ 299 CAN KAYBI

Büyükçekmece'ye ilişkin hazırlanan risk tablosunda ise olası 7.5'lik depremde ilçedeki binaların 30’unun hafif, yüzde 21’inin orta, yüzde 5’inin ağır ve yüzde 2 ’sinin de çok ağır hasar görmesi bekleniyor. 7.5 büyüklüğündeki bir depremde Büyükçekmece’de ortalama 288 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 154 kişinin ağır yaralanacağı ve 885 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekeceği öngörülüyor. Deprem sonrası 24 bin 298 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı da vurgulanan raporda, "Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 72 bin 894 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir" görüşleri sıralanıyor.

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K.ÇEKMECE EN 12 BİN HASRALI BİNA

Küçükçekmece ise raporda ağır hasar alacak ilçelerden biri olarak göze çarpıyor. Büyük deprem sırasında ilçedeki binaların yüzde 34’ü hafif, yüzde 22’si orta, yüzde 7’si ağır ve yüzde 3’ünün çok ağır hasar görmesi beklenirken, 12 bin 844 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. Büyük deprem sonrası ilçe genelinde 218 bin kişinin barınma ihtiyacı duyacağı, bin 500’den fazla vatandaşın yaşamını yitireceği ifade edilirken, "Küçükçekmece’deki binaların ortalama yüzde 32’sinin (yaklaşık 12 bin 834 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. 7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Küçükçekmece’de ortalama bin 515 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 925 kişinin ağır yaralanabileceği ve 4 bin 79 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir" deniliyor.