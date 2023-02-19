On binlerce Müslümandan gelen paketlerden çıkan notlar yürek ısıttı! Göz yaşartan ayrıntı

Mustafakemalpaşa ilçesinde oluşturulan yardım seferberliği her geçen gün katlanarak artarken isimsiz gelen özel el yapımı örgü yardımlar ve içerisinde ki notlar göz yaşartıyor. Deprem bölgesine gönderilmek üzere ürün toplama merkezine ürün getiren isimsiz yardımsever notlarında ‘’ Geçmiş olsun kuzularım mesafemiz uzak olsa da gönlüm hep sizinle, ördüklerimle içinizi ısıtıp yüzünüzü güldürebilirsem ne mutlu bana, kendinizi iyi hissettiğinizde memleketime beklerim. Hepinizi kucaklıyorum. Allah’a emanet olun. ‘’

ifadelerine yer verdi.

Fulya Öztürk unutulmadı

13 gündür sahada deprem bölgesinin nabzını tutan Haberler Şefi Fulya Öztürk için özel ördüğü ve ‘’ Rica etsem bu paketi CNN Türk Özel Haberler Şef’i Fulya Öztürk’e verir misiniz? Lütfen’’ notu ile yürekleri ısıttı.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan depremde Mustafakemalpaşa Belediyesi gerek yardımlarıyla gerek deprem bölgesine gönderdiği özel ekipler ile deprem bölgesinde ki yaralara merhem olup, bölgede ki yaraların sarılmasına yardımcı oldu. Ekipleriyle anbean irtibatta olup, arada ki kilometre farkını ortadan kaldırarak yardımları ulaştıran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’ Asrın felaketinde her geçen gün bir yanımız burkulurken, gelen yardımlar ve notlarla içimiz ısınıyor. Yardım toplama merkezime ulaşan özel el yapımı yardımları ve notları görünce yüreğim ısındı diyebilirim. Bu güzel hediyeleri hangi hemşehrim bıraktı bilmiyorum ama o bizim isimsiz yardımseverimiz. Getirdiği hediyeler çok güzel ve özel. Elleriniz dert görmesin. Her geçen gün yardımlarımız artıyor. İlçemizde ki depremzedelere ve deprem bölgesinde ki depremzedelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin’’ İfadelerini kullandı.