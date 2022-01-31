On binlece kamyoncu başkente akın edince kaçmıştı! Başbakan Trudeau'dan bahaneyi buldu: Korona oldum

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 27 Ocak'ta Covid-19 hastası ile temaslı olması üzerine karantinaya girmesinin ardından bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve hastalığım boyunca uzaktan çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kamyonculardan dev protesto

Milyonlarca vatandaşın destek verdiği ve 50 binden fazla kamyoncunun, Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğuna tepki amacıyla başkent Ottawa'ya akın etti.

Kanada bayrağını dalgalandıran, “Özgürlük” talep eden pankartlar sallayan ve Başbakan Justin Trudeau’ya karşı sloganlar atan kamyonculara, yalnızca Covid-19 kısıtlamalarından değil, hükümetten hoşnutsuzluk duyan on binlerce protestocu da katıldı.

Başbakan Trudeau kaçtı

Kanada medyası, başbakan ve ailesinin evlerinden çıkarıldığını ve başkentte gizli bir yere götürüldüğünü aktardı. Medya, protestocuların öfkesinin Trudeau’ya yöneldiğini ve bu yüzden güvenlik önlemlerini artırdıklarını aktardı.

‘Bu önlemler haksızlık’

Duygularını anlatmak için kuzey Quebec eyaletinden yedi saat araba sürerek gelen 31 yaşındaki Philippe Castonguay, Kanada medyasına, “Aşı gereklilikleri bizi asla oy vermediğimiz yeni bir topluma götürüyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Trudeau Cuma günü yaptığı açıklamada, kamyoncuların bilim karşıtı, hükümet karşıtı ve toplum karşıtı olarak nitelendirdiği görüşlerinin yalnızca kendileri için değil diğer Kanadalılar için de bir risk oluşturduğunu söylemişti. Başbakan’ın açıklamalarının ardından protestolar başlamıştı.

Bugüne kadar, beş yaş ve üstü Kanadalıların yüzde 82’si Covid-19’a karşı aşılanırken, yetişkinler arasında bu oran yüzde 90 olarak paylaşıldı.

Batı Kanada'da başladı, tüm ülkeye yayıldı

Büyük bir endüstri grubu olan Kanada Kamyon Taşımacılığı Birliği, ülkedeki kamyon sürücülerinin büyük çoğunluğunun aşılı olduğunu söyledi. Ottawa’daki toplantıyı “kesinlikle onaylamadıklarını’ açıkladı.

Protesto geçen hafta, düzinelerce kamyoncunun Covid ile ilgili kısıtlamalara, özellikle kamyon sürücüleri için aşı gerekliliğine karşı gösteri yapmak için Vancouver’dan Ottawa’ya gitmek için bir konvoy düzenlediği batı Kanada’da başlamıştı.

Ülkede aşı zorunluluğunu ve Covid-19 karantinalarını protesto etmek için yaklaşık 50 bin kişilik bir kalabalığın bir araya geldiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesinin ise bu olayın ardından tahliye edildiği belirtildi.