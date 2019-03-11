OMV'den TürkAkım 2'ye yeşil ışık

MOSKOVA (AA) - Viyana merkezli enerji şirketi OMV’nin Üst Yöneticisi Rainer Seele, TürkAkım 2 doğal gaz boru hattı projesini önemsediklerini belirterek, "Proje kapsamında Avusturya'ya gelecek tüm boru hatlarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Seele, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom’un doğal gaz projelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu temsilcileri tarafından değerlendiren yeni doğal gaz mevzuatına yönelik gelişmeleri takip ettiklerini anlatan Seele, "Gazprom ve Avrupalı ortaklarımızla gelişmeleri izliyoruz ve çeşitli senaryoları istişare ediyoruz." dedi.

Kuzey Akım 2 projesinde inşaatın takvim doğrultusunda devam ettiğini belirten Seele, "Projeye ilişkin siyasi demeçler önceliğimiz değil. Gerekli inşaat izinlerini aldığımız noktalarda inşaata devam ediyoruz." diye konuştu.

TürkAkım 2 projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Seele, "Proje kapsamında Avusturya'ya gelecek tüm boru hatlarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gazprom Başkanı Miller, bir süre önce yaptığı açıklamada, TürkAkım projesinde iki yönlü olarak Karadeniz bölümlerinin tamamlandığını hatırlatarak, "Şimdi sırada karadaki altyapının inşasında. Talep olursa ve gereken onaylar alınırsa TürkAkım 2 projesi hayata geçebilir." şeklinde konuşmuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.