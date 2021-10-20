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Gündem Omuz atıp tartıştıkları iki kardeşi bıçakladılar
Gündem

Omuz atıp tartıştıkları iki kardeşi bıçakladılar

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yolda yürürken kendilerine omuz atıp tartışan alkollü şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan iki kardeş, yaralanarak hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 10:13:00 -
Omuz atıp tartıştıkları iki kardeşi bıçakladılar

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen alkollü şahıslar, cadde üzerinde karşılarına çıkan Recep H. (36) ile Süleyman H. (33) isimli ağabey ve kardeşe omuz atıp tartışmaya başladı.

Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine alkollü şahıslar, yanlarında taşıdıkları bıçakları çıkararak iki kardeşi yaraladı.

Daha sonra ise şahıslar, bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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